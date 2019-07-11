KKTC’den üç belediye UCLG-Mewa Kongresi'ne katıldı

Kıbrıs Türk Belediyeler Birliği (KTBB) Heyeti, 9-10 Temmuz’da Ürdün'ün başkenti Amman'da gerçekleştirilen Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Orta Doğu ve Batı Asya Bölgesi Teşkilatı’nın (UCLG-MEWA) 6. Kongresi’ne katıldı.

KTBB ve Güzelyurt Belediye Başkanı Mahmut Özçınar başkanlığındaki heyette, KTBB Yürütme Kurulu Üyeleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Beyarmudu Belediye Başkanı İlker Edip ile KTBB Koordinatörü ve Uluslararası Delegasyon Sekreteri Hüseyin Köle de yer aldı.

Birlikten yapılan açıklamaya göre, kongreye, UCLG-MEWA Genel Sekreteri Mehmet Duman, Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şavarbi, Türkiye, Lübnan, Filistin, Fas ve ev sahibi Ürdün'den belediye ve yerel yönetim başkanları da katıldı.

2019-2022 Dönemi için UCLG-MEWA Başkanlığı’na, Dannieh Belediyeler Birliği Başkanı Mohammed Saadie seçildi.



Yönetim Organları yanı sıra UCLG-MEWA Komiteleri için de seçim yapıldı. Bu kapsamda, Girne Belediyesi, Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlığı’na, Güzelyurt Belediyesi, Çevre Komitesi Eş Başkanlığı’na, Beyarmudu Belediyesi ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Eş Başkanlığı’na seçildi.Girne Belediyesi’nin Kültür ve Turizm Komitesi Başkanlığı’na seçilmesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC) ilk defa bir belediye komite başkanlığına seçilmiş oldu.KTBB Heyeti, Amman Belediye Başkanı Yusuf eş-Şavarbi ile de biraraya geldi. Şavarbi, ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek KTBB Heyeti’ni tebrik etti. KTBB Heyeti ise Şavarbi’ye, gösterdikleri ilgi ve ev sahipliği için teşekkür ederek plaket takdiminde bulundu.KTBB Heyeti, kongrenin tamamlanmasının ardından bu sabah KKTC’ye döndü.