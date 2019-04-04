banner309
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 18°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
95239
ALTIN
234.354
DOLAR
5.6369
STERLİN
7.4206
EURO
6.3344
KKTC’den Almanya’ya umut eli
KKTC’DEN ALMANYA’YA UMUT ELİ
Ders alan yok
DERS ALAN YOK
Polisten sürücülere uyarı
POLİSTEN SÜRÜCÜLERE UYARI
Akaryakıta zam
AKARYAKITA ZAM!
banner307
Flaş Haber
Akacan davasında gerginlik
Kapat

KKTC’den Almanya’ya umut eli

KKTC’den Almanya’ya umut eli

04 Nisan 2019 Perşembe 07:28
KKTC’den Almanya’ya umut eli

DONÖR SELKAN GARİPSAZCI, 3 YAŞINDAKİ KIZ İÇİN İLİK BAĞIŞINDA BULUNDU

Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı donör arşivine, örnek vererek kayıt yaptıran Selkan Garipsazcı, Almanya’da yaşayan 3 yaşındaki kız çocuğuna umut oldu.

Dün kemik iliği bağışında bulunan Donör Selkan Garipsazcı, herkesi örnek vermeye ve donör olmaya davet etti.

Garipsazcı, işlemin korkulacak bir yanı olmadığını, yan etkisi bulunmadığını da söyledi.

Öte yandan Kemal Saraçoğlu Vakfı Koordinatör Yardımcısı Servet Özeralp konuyla ilgili yazılı açıklamasında, Donör Bora Şöföroğlu ve Donör Selkan Garipsazcı’nın “Kanser Haftası”nda dünyanın farklı ülkelerinde bulunan iki hayata dokunmasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Özeralp, Kemal Saraçoğlu Lösemili Çocuklar ve Kanserle Savaş Vakfı’nın gönüllü donör kampanyalarıyla, kan ve tükürük örneği aldığını, bu örneklerden 62 kişinin kök hücre ve ilik bağışında bulunduğunu belirtti.

Özeralp, “Kanseri yaşamadan sorumluluk hissedebilmek erdemdir” dedi.

Son Güncelleme: 04.04.2019 10:51
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ctp’nin Kurucularından Ve İlk Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu Anıldı
Ctp’nin Kurucularından Ve İlk Başkanı Ahmet Mithat Berberoğlu Anıldı
Hür- İş ve Kamu İş'ten DAÜ Per-sen’e destek ziyareti
Hür- İş ve Kamu İş'ten DAÜ Per-sen’e destek ziyareti
Gökhan Naim cinayetinde bir tutuklu daha
Gökhan Naim cinayetinde bir tutuklu daha
“Neden federal Kıbrıs” paneli bu akşam...
“Neden federal Kıbrıs” paneli bu akşam...
Evde çalışanlar işçi sayılır mı?
Evde çalışanlar işçi sayılır mı?
Döviz kurları
Döviz kurları
Bugün hava nasıl olacak?
Bugün hava nasıl olacak?
Ders alan yok
Ders alan yok
Trafiğe kapatılan sokak yeniden trafiğe açıldı
Trafiğe kapatılan sokak yeniden trafiğe açıldı
Özersay: ''Alim olmaya değil cesur olmaya ihtiyaç var”
Özersay: ''Alim olmaya değil cesur olmaya ihtiyaç var”

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner308

banner302

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim