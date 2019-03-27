KKTC’deki ekonomik gelişmeler Rum basınında

KKTC ile Türkiye arasında ekonomik protokolün imzalanmaması ve döviz kurlarındaki yükseliş sebebiyle KKTC’de yaşanan ekonomik durum Rum basınında yer aldı.



Fileleftheros gazetesi, “Ekonomi Sebebiyle Çifte Darbe – Türkiye’ye Bağımlı Olmanın Kıbrıslı Türkler İçin Beledi Ağır” başlıkları altında geniş yer verdiği haberinde, KKTC ile Türkiye arasında ekonomik protokolün imzalanmaması ve Türk Lirası’nın ABD doları karşısında yeni bir değer kaybı yaşamasının KKTC’deki ekonomik şartlar daha da kötü hale getirdiğini iddia etti.



Gazete, KKTC basınından derlediği haberlere geniş yer verirken, 2019 yılının çok daha zor geçeceği iddiasında bulundu.



Politis gazetesi ise konuya ilişkin haberini: “İşgal Bölgelerinde Karmaşa – Ekonomi Yüzünden Mecliste Tartışma” başlıkları altında yansıttı.



