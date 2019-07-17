KKTC’deki çiftçiden Türkiye’ye sözleşmeli üretim

TARIM VE DOĞAL KAYNAKLAR BAKANI OĞUZ, TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ MERKEZ BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRÜ FAHRETTİN POYRAZ VE BERABERİNDEKİ HEYETİ KABUL ETTİ

POYRAZ: “AMAÇ, HER İKİ ÜLKENİN MENFAATLERİNİ MAKSİMİZE EDECEK İŞ BİRLİĞİ ORTAMI OLUŞTURMAK”

Türkiye ve KKTC’nin ihtiyacı olan ürünlerin karşılıklı olarak temin edilmesi çerçevesinde, tarım sektöründe iş birliği platformu kurulması çalışmalarına başlandı.

Buna göre önümüzdeki dönemde, çiftçilerin sözleşmeli üretim karşılığında ürünlerinin Türkiye’ye ihraç edilmesi hedefleniyor.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz, amacın ülkedeki tarım ve hayvancılık sektöründe yer alan üreticinin hem kaliteli ürün üretmesi, hem ürünün pazarlanması, hem de üreticinin daha fazla gelir elde etmesi olduğunu dile getirdi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Bakan Dursun Oğuz, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz ve beraberindeki heyeti kabul etti. Ziyarette, Bakanlık yetkilileri de hazır bulundu.

POYRAZ

Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği Genel Müdürü Fahrettin Poyraz, Bakan Oğuz’a hem hayırlısı olsun ziyaretinde bulunduklarını, hem de daha önceden başlatılan iş birliğinin geliştirilmesi konusunda görüştüklerini söyledi.

Poyraz, KKTC’nin ihtiyacı olan ürünleri ülkeye sağlama ve aynı zamanda Türkiye’nin ihtiyacı olan ürünlerin öncelikle KKTC’den temin edilmesi ile ilgili bir iş birliği platformu kurulmasını hedeflediklerini kaydetti.

Hellimin, Türkiye’ye ve Türkiye üzerinden de uluslararası pazara taşınması konusunda iş birliği protokolü imzalandığını anımsatan Poyraz, bu konudaki çalışmanın devam ettiğini aktardı.

OĞUZ

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Dursun Oğuz da, ziyaretten dolayı çok memnun olduklarını ifade ederek, toplantıda özellikle tarım ve hayvancılık alanında var olan ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yapılabilecek plan ve projeler üzerinde konuştuklarını söyledi.

Bakan Oğuz, mevcut iş birliğinin daha genişletilmesi konusunda mutabık kaldıklarını vurgulayarak, “Ülkemizden alım garantili ürün ihracı, üreticiye, çiftçiye daha fazla gelir getirilmesi ve üreticinin pazar sorunu yaşamadan sektörün içinde kalması ile ilgili açılımları konuştuk. Çok büyük geniş imkanlar var. Bu tür imkanlar ile ilgili bize yardıma hazır olduklarını belirttiler” diye konuştu.

Bakan Oğuz, yürütülmekte olan iş birliğinin önemine değinerek, amacın ülkedeki tarım ve hayvancılık sektöründe yer alan üreticinin hem kaliteli ürün üretmesi, hem ürünün pazarlanması, hem de üreticinin daha fazla gelir elde etmesi olduğunu dile getirdi.

Girdi maliyetlerinin arttığı ortamda, rekabet koşullarının zorlaştığını vurgulayan Bakan Oğuz, “ Bu rekabet koşullarında girdi maliyetlerini ne kadar daha aşağıya çekebileceğimiz yönünde bize destek vereceklerini de beyan ettiler. Bu konuda çalışmalarımız devam edecek” dedi.