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KKTC’deki Bazı Kovid-19 Hastalarının Türkiye’ye Nakli Başladı

Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye götürülmesine başlandı.

10 Eylül 2020 Perşembe 09:38
KKTC’deki Bazı Kovid-19 Hastalarının Türkiye’ye Nakli Başladı
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 Ülkedeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının tedavi için Türkiye'ye götürülmesine başlandı.

Türkiye’den Ercan Havalimanı’na gelen Türkiye Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçak, ilk etapta 4 Kovid-19 hastasını alarak, Ankara’ya Esenboğa Havalimanı’na geri döndü.

Burada ambulanslara alınan hastalar, tedavilerinin yapılacağı hastanelere götürüldü.

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KKTC'deki Kovid-19 hastalarının, ambulans uçaklarla Türkiye'ye nakillerinin devam etmesi bekleniyor.

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Türkiye'nin, bu gece yarısından itibaren KKTC'deki Kovid-19 hastalarının Türkiye'deki sağlık servislerine nakline başlayacağını açıklamıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 27 Ağustos'ta, Türkiye'nin KKTC sağlık sistemi üzerinde herhangi bir yük oluşmasına izin vermeyeceğini ve KKTC'de pozitif vaka sayısının artması durumunda hastaların ambulans uçaklarla Türkiye'deki hastanelere taşınmalarının sağlanacağını belirtmişti.

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Son Güncelleme: 10.09.2020 09:58
Anahtar Kelimeler:
Yeni Tip KoronavirüsKKTC Başbakanı Ersin Tatar
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