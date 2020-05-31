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KKTC’de yarın geniş bir açılıma gidilecek

Yarından itibaren, gece sokağa çıkma yasağı kalkacak

31 Mayıs 2020 Pazar 10:54
KKTC’de yarın geniş bir açılıma gidilecek
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KKTC’de, Korona virüs önlemlerinin ardından başlatılan normalleşme süreci çerçevesinde yarın, geniş bir açılıma gidilecek.

Yarından itibaren, gece sokağa çıkma yasağı kalkacak. Ancak maske takma zorunluluğu devam edecek.

Yarından itibaren oteller, kumarhaneler, bet ofisler ve dövme salonları;  kültür- sanat etkinlikleri, sinema, sergi ve kütüphaneler; bireysel spor branşları  ve kreşler hizmet vermeye başlayacak.

Yarından itibaren personel taşıyan araçların çalışmasına izin verilecek. Toplu taşıma konusunda hafta içi açıklama yapılacak.

PİLE’YE GİRİŞ ÇIKIŞ

Pile'de yaşayan Kıbrıslı Türklerin, Sağlık Bakanlığı'nın belirlediği koşullara uyulması kaydıyla Kuzey Kıbrıs’a geçişleri de yarın başlayacak.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, konuyla ilgili açıklamasında, şöyle demişti:

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“Pile’deki vatandaşların Kuzey’e geçişlerinin kolaylaştırılması konusunda Sağlık Bakanlığı’na yetki verdik. Güney’e geçmeyeceği konusunda kişisel taahhütte bulunması, ilk geçişte PCR yapılması ve bunun denetlenmesi gerekecek. Ailesi, işi Kuzey’de olan Kıbrıslı Türkler için kolaylık sağlanacak. Pile’deki vatandaşın vereceği taahhüt, oluşturulacak mekanizma ile denetlenecek.”

Bu çerçevede, yarından itibaren köy muhtarı ve Sağlık Bakanlığı işbirliğinde Pile’de yaşayanlara peyderpey PCR testleri yapılmaya başlanacak.

YURTDIŞINDAN GELİŞLER

Yurt dışında bulunan ve olağan ikametleri KKTC olan, yani normal şartlarda KKTC’de yaşayan vatandaşların ülkeye girişine de, yarından itibaren izin verilecek. Ülkeye gelecek vatandaşlar karantinada kalacak, karantina masrafları devlet tarafından karşılanacak.

Muhtemelen  5 Haziran, 11 Haziran ve 17 Haziran’da İngiltere’den KKTC’ye charter sefer düzenlenecek.

KKTC vatandaşı olmasalar dahi, çalışma izni, oturma izni, öğrenci izni vb. nedeniyle KKTC’de ikamet ve çalışma izni olanlar, 8 Haziran’dan itibaren ülkeye gelebilecek. Bu kişiler de 14 gün karantinada kalacak ancak karantina masraflarını kendileri ödeyecek.

Covid-19 dâhil, her ne sebeple olursa olsun, yurt dışında vefat eden KKTC vatandaşlarının cenazelerinin ülkeye getirilip defnedilmesi de, yarından itibaren mümkün olacak.

Son Güncelleme: 31.05.2020 11:22
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Kktc Sokağa çıkma YasağıKktc NormalleşmeKktc Açılım
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