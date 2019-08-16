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KKTC’de tek NAAB SE Denkliği’ne sahip DAÜ Mimarlık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor.

KKTC’de tek NAAB SE Denkliği’ne sahip DAÜ Mimarlık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mimarlık Fakültesi 2019-2020 Akademik Yılı’nda yeni öğrencilerini bekliyor.

16 Ağustos 2019 Cuma 17:45
KKTC’de tek NAAB SE Denkliği’ne sahip DAÜ Mimarlık Fakültesi yeni öğrencilerini bekliyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) tek NAAB (The National Architectural Accrediting Board - Amerikan Ulusal Akreditasyon Kurumu) SE (Substantial Equivalency) Denkliği’ne sahip olan DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü ve İç Mimarlık Bölümlerinde eğitim veriyor. 1991 yılında Mühendislik Fakültesi altında Mimarlık Bölümü olarak eğitim vermeye başlayan Mimarlık Fakültesi, 1997’de Mimarlık ve İç Mimarlık Bölümleri ile fakülteye dönüştürüldü. DAÜ Mimarlık Fakültesi, bugün Mimarlık (İngilizce) ve İç Mimarlık (Türkçe- İngilizce) lisans programlarına ilaveten; İç Mimarlık (Tezli- Tezsiz), Kentsel Tasarım (Tezli- Tezsiz), Mimarlık (Tezli- Tezsiz) ve Tezli Kültürel Miras Çalışmaları (ODTÜ ve Politecnico di Milano İş Birliği Programı) alanlarında yüksek lisans ve Mimarlık alanında doktora eğitimleri de veriyor.

Zengin Programlarıyla Öğrencilerini Bekliyor

Mimarlığın pek çok farklı alanlarındaki kaliteli eğitimi ile ön plana çıkan DAÜ Mimarlık Fakültesi, uluslararası akreditasyonları ve üyelikleri ile KKTC’nin ve Türkiye’nin önde gelen mimarlık fakültesi olma özelliğini de taşıyor. Mimarlık Bölümü, MiAK (Türkiye Ulusal Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve NAAB SE Denkliği, İç Mimarlık Bölümü AQAS (Agency for Quality Assurance through Accreditation of Study Programs) akreditasyonlarına sahip. Ayrıca DAÜ Mimarlık Fakültesi’nin EAAE (European Association for Architectural Education) ile ENHR (European Network for Housing Research) ve DAÜ İç Mimarlık Bölümü IFI (International Federation of Interior Architects/Designers) üyelikleri de bulunuyor. DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimar ve İç Mimar olmanın teknik, etik, estetik, sosyal ve kültürel sorumluluklarını bilen, yaratıcı ve sorgulayıcı bireyler yetiştirmek için uluslararası nitelikler, evrensel ilkeler ve hedefleri göz önünde bulundururken, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunuyor.

 “Fark Yaratıyor”

DAÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, eğitiminden sorumlu oldukları tüm alanlarda dünya normlarında ve sürekli güncellenen yenilikçi eğitim anlayışıyla yollarına kararlı bir şekilde devam ettiklerini vurguladı. Prof. Dr. Özgür Dinçyürek, Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programı’na ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Lisans eğitiminde Kültürel Miras ve korunması hakkında bilgi beceriler Mimarlık alanındaki öğrencilere verilse de, Kültürel Miras alanında uzmanlaşmanın önemi DAÜ Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü öğretim üyeleri tarafından vurgulanmış ve alanda uzmanlaşma için oluşacak bir yüksek lisans programı için çalışmalara başlamıştır. Kayıtlı öğrencilerin (Mimarlık, İç Mimarlık, Yapı Bilimleri, Peyzaj Mimarlığı, Şehircilik ve Kentsel Tasarım, Arkeoloji) akademik geçmişlerinin çeşitliliği, Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programında disiplinler arası çerçevesine katkıda bulunacaktır. Öğrenciler, akademik geçmişleri üzerine çalışmalarını disiplinler arası bir şekilde sürdürmeye teşvik edilecektir. Bu kültürel miras çalışmalarının disiplinler arası ve işbirlikçi doğası nedeniyle, bu programın mezunları, kültürel mirasın korunmasında yer alan hükümet organları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektör gibi farklı alanlarda ve kurumlarda çalışabileceklerdir.  Disiplinler arası ve esnek yapısı ile DAÜ Kültürel Miras Çalışmaları Yüksek Lisans Programı, farklı ülkelerden gelen öğrencileri yetiştirerek, kültürel miras çalışmaları alanındaki modern yaklaşımlardan biri olarak bir fark yaratmaktadır. Program tarafından hem karşılaştırmalı çalışmalar hem de akademik işbirliği teşvik edilecektir.”

Son Güncelleme: 16.08.2019 17:48
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