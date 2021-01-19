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KKTC’de şu ana kadar 4 bin 968 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı açıklandı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Kovid-19 aşılama uygulaması konusunda açıklamalarda bulundu.

19 Ocak 2021 Salı 13:45
KKTC’de şu ana kadar 4 bin 968 kişiye Covid-19 aşısı yapıldığı açıklandı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli yaptığı yazılı açıklamada, 15 Ocak Cuma gününden itibaren başlayan Covid-19 aşı uygulamasında toplam 4 bin 968 kişinin aşılandığını belirterek, 4 bin 944 Sinovac, 24 de BioNTech-Pfizer aşısının yapıldığını kaydetti.

PİLLİ: “AŞI UYGULAMASI, TÜM SAĞLIK VE HASTANE ÇALIŞANLARINA YAPILDI”
Bakan Pilli, aşı uygulamasının başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına yapıldığını belirterek şunları kaydetti: 
“Kovid-19 aşı uygulaması başta tüm devlet ve özel hastanelerde görev yapan sağlık ve hastane çalışanlarına, tıp fakültesinde öğrenim gören 4,5 ve 6’ncı sınıflara, diş hekimliği okuyan 4. ve 5. sınıflara, tüm özel laboratuvar çalışanlarına, tüm eczacı ve eczane çalışanlarına, özel ve devlette çalışan veterinerlere, fizyoterapistlere, Sağlık Bakanlığı çalışanlarına gönüllük esası doğrultusunda yapılmıştır.”

5 MERKEZDE AŞI UYGULAMASI VAR
Aşıların Cuma günü Acil Durum Hastanesi’nde başlamak üzere beş merkezde yapıldığını aktaran Pilli, “Acil Durum Hastanesi, Gazimağusa Devlet Hastanesi, Girne Dr. Akçiçek Hastanesi, Cengiz Topel Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde kendi bünyesinde bulunan sağlık çalışanlarına Sağlık Bakanlığı kontrolünde aşılar uygulanmıştır” dedi.
Bundan sonraki süreçte, Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan asi.covid19.saglik.gov.ct.tr adresine, gönüllük esasına göre başvuracak 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Pfizer-BioNTech ve Sinovac aşısı yapılacağını kaydeden Pilli, bugün ise Lapta Huzur Evi, Lapta Sağlık Merkezi, Kalkanlı Yaşam Evi, Trenyolu Sağlık Merkezi, Sınır Üstü Yaşlı Bakım Evi, Ay Işığı Yaşlı Bakım Evi ve Özen Yaşlı Bakım Evi’nde aşı uygulaması yapıldığını bildirdi.

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Pilli açıklamasında, yapılan aşıların yeri ve zamanına göre sayılarını da gösteren bir tablo paylaştı.

“SAĞLIK SÖZ KONUSU OLUNCA HERHANGİ BİRİNE İMTİYAZ SAĞLANMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR”
Kamuoyunda tartışılan ve basında gündeme getirilen aşı torpili iddiaları konusunda da açıklamalarda bulunan Pilli, şunları kaydetti: 
“Sağlık Bakanlığı olarak ilk önce toplum sağlığını gözeterek aldığımız tüm uygulama ve kararlar kamuoyu tarafından bilinmektedir. Halkımızla birlikte ilk günden beri verdiğimiz Covid-19 mücadelesinde aşı uygulaması gibi hassas bir noktada aşı torpili uygulaması söz konusu dahi olamaz. 
Bakanlığımız tarafından uygulanacak aşı programına göre öncelikli gruplardan başlamak üzere aşılar yapılmaya başlamıştır ve planlı bir şekilde uygulanmaya devam edecektir. Sağlık söz konusu olunca herhangi birine imtiyaz sağlanması mümkün değildir. Bu konuda halkımızın da hassasiyet göstererek yanımızda olması büyük önem taşımaktadır. Tüm halkımıza sağlıklı günler dilerim.”
 

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Son Güncelleme: 19.01.2021 14:51
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Kktc Aşılanan SayısıALİ PİLLİ
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