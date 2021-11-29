KKTC’de son bir haftada toplam 4 yangın meydana geldi

KKTC’de son bir haftada 2’si elektrikte kısa devre, 1’i gaz kaçağı ve 1’i çöp yangını olmak üzere toplam 4 yangın meydana geldi. 2’si Lefkoşa, 2’s, Girne’de yaşanan yangınlar sonucunda yaklaşık 15 bin 500 TL’lik hasar oluştu.



Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, yangınların muhtemel sebepleri, gaz hortumu ile şofben arasındaki bağlantıyı sağlayan hortumun giriş kısımlarında meydana gelen gaz kaçağı, elektrik panosunda ve elektrik kurumuna ait trafoda meydana gelen kısa devre ile çöp bidonu içerisine söndürülmeden dökülen mangal veya şömine kömürleri olarak yer alıyor.Hususi servis olayları ise trafik kazası sonucu araçta sıkışan şahısların kurtarılarak tedavi maksatlı ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması, ağaçlarda, binalarda ve araçların motor bölümlerinde mahsur kalan kedilerin kurtarılması, iki duvar arasına sıkışan köpeğin kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma maksatlı Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinin morguna sevkinin sağlanması olarak açıklandı.