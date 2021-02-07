KKTC’de son 24 saatte 30’u yerel 47 vaka

KKTC’de son 24 saatte 3900 test yapıldı, 30'u yerel 47 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, 17 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 30 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 17 kişinin Lefkoşa, 25 kişinin Girne, 3 kişinin Mağusa, 2 kişinin Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti.

Pandemi merkezinde 186, pandemi otellerinde 507 ve yoğun bakımda 13 olmak üzere toplam 706 vakanın tedavisi sürüyor. Bugün yaşanan can kaybıyla birlikte koronavirüs kaynaklı ölümlerse 16’ya yükselmiş durumda.