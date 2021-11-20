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KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 269 yeni vaka

20 Kasım 2021 Cumartesi 20:00
KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 269 yeni vaka

KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı oldu, 269 yeni koronavirüs vakası saptandı, 130 kişi de taburcu oldu..

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 bin 894 test yapıldı. 2 kişi yurt dışından ülkeye gelirken, 58 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak belirlendi.

Vakalardan 80’i Lefkoşa, 52’si Girne, 51’i Gazimağusa, 10’u Güzelyurt, 16’sı İskele bölgesinden.

Bugüne ilişkin diğer veriler ise şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 3.898.832

Toplam Vaka Sayısı: 26.033

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 23.489 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2450

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 88      

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Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 2348  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 96 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 14

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2070 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 521   

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 431 

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 7197

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 83.621

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Son Güncelleme: 20.11.2021 20:11
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