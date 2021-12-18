KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 147 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 663 test yapıldı, 106'sı yerel, 147 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi.
Vakalardan 1’i yurt dışından ülkeye gelirken 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.
Yerel vakalardan 38’i Lefkoşa, 30’u Girne, 29’u Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 8’i ise İskele bölgesinden.
Koronavirüs salgınına lişkin bugünk diğer verilerse şöyle:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.460.649
Toplam Vaka Sayısı: 33.041
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.357
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2561
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 125
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 345
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 580
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6050
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.988