KKTC’de son 24 saatte 2 yeni can kaybı, 147 yeni vaka

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamya göre, ülkede son 24 saatte 20 bin 663 test yapıldı, 106'sı yerel, 147 pozitif vakaya rastlandı, 32 kişi taburcu edildi.

Vakalardan 1’i yurt dışından ülkeye gelirken 40 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olarak saptandı.

Yerel vakalardan 38’i Lefkoşa, 30’u Girne, 29’u Gazimağusa, 1’i Güzelyurt, 8’i ise İskele bölgesinden.

Koronavirüs salgınına lişkin bugünk diğer verilerse şöyle:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 4.460.649

Toplam Vaka Sayısı: 33.041

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 30.357

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2561

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 74

Karantinadaki Vaka Sayısı : 2467

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 125

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 20

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 345

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 472

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 580

Güvende Kal Genel tablo

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 6050

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 98.988