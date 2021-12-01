banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Turizmciler Başbakanla görüşecek
Turizmciler Başbakanla görüşecek
İmar Planı'na ara emri!
İmar Planı'na ara emri!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Koop-süt'ten ikinci zam!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
Neden aday olmak istiyorsunuz!
banner404

KKTC’de Kovid-19’dan 3 can kaybı...

01 Aralık 2021 Çarşamba 20:15
KKTC’de Kovid-19’dan 3 can kaybı...

SAĞLIK BAKANLIĞI: “273 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

TOPLAM CAN KAYBI 104’E YÜKSELDİ… YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE 23 HASTA VAR

Kovid-19, KKTC’de bugün 3 can kaybına neden oldu; toplam can kayıpları 104’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 bin 135 Covid-19 testi yapıldığını ve 216'sı yerel 273 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 340 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Açıklamada, 1 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 56 kişinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

banner341
216 yerel vakadan, 78’i Lefkoşa, 63’ü Girne, 42’si Gazimağusa, 12’si Güzelyurt, 13’ü İskele ve 8’i de Lefke bölgesinden...

1 Aralık 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı: 16.135. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 273. Ülke dışından gelen vaka sayısı : 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 56. Yerel vaka sayısı: 216. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 340. Bugün kaybedilen hasta: 3. Yapılan toplam test sayısı: 4.135.307. Toplam vaka sayısı: 29.144. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 25.887. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3155. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 78. Merkezi karantinadaki vaka sayısı : 3054. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 104. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 23.”

8 BİN 201 AŞI

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 8 bin 201 aşı yapıldığını da belirtti.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre ise son 24 saat içerisinde 557 bileklik takıldı ve 567’sinin de takibi sonlandırıldı. Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 7 bin 344’e, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 89 bin 437’ye ulaştı.

banner360
Son Güncelleme: 01.12.2021 20:17
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Oygar: “Yoğun bakım kapasitesi ve hemşire sayısı artırılıyor”
Oygar: “Yoğun bakım kapasitesi ve hemşire sayısı artırılıyor”
Covid-19 bir aileye daha ateş düşürdü
Covid-19 bir aileye daha ateş düşürdü
Erhürman: “Hükümeti yine CTP kuracak”
Erhürman: “Hükümeti yine CTP kuracak”
Milletin Partisi Genel Başkanı Karaca Zaroğlu’na destek belirtti
Milletin Partisi Genel Başkanı Karaca Zaroğlu’na destek belirtti
Sağlık Bakanlığı: “Ülkede 103 HIV hastası vatandaşımız var”
Sağlık Bakanlığı: “Ülkede 103 HIV hastası vatandaşımız var”
CTP, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti
CTP, Çukurovalılar Dayanışma Derneği’ni ziyaret etti
Tabipler Birliği'nden çağrı
Tabipler Birliği'nden çağrı
İstinaf Mahkemesi İskele’de Onur Kamping olarak bilinen bölgedeki karavanların tahliyesine karar verdi
İstinaf Mahkemesi İskele’de Onur Kamping olarak bilinen bölgedeki karavanların tahliyesine karar verdi
8 bölgede 3 günlük su kesintisi uygulanacak
8 bölgede 3 günlük su kesintisi uygulanacak
Pazar gününden itibaren yağmur bekleniyor
Pazar gününden itibaren yağmur bekleniyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim