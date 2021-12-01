KKTC’de Kovid-19’dan 3 can kaybı...

SAĞLIK BAKANLIĞI: “273 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI, 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ”

TOPLAM CAN KAYBI 104’E YÜKSELDİ… YOĞUN BAKIM SERVİSİNDE 23 HASTA VAR

Kovid-19, KKTC’de bugün 3 can kaybına neden oldu; toplam can kayıpları 104’e yükseldi.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 16 bin 135 Covid-19 testi yapıldığını ve 216'sı yerel 273 pozitif vakaya rastlandığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiğini, tedavisi tamamlanan 340 kişinin ise taburcu edildiğini kaydetti.

Açıklamada, 1 kişinin yurt dışından ülkeye geldiği, 56 kişinin de daha önce tespit edilen vakaların temaslıları oldukları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları belirtildi.

216 yerel vakadan, 78’i Lefkoşa, 63’ü Girne, 42’si Gazimağusa, 12’si Güzelyurt, 13’ü İskele ve 8’i de Lefke bölgesinden...

1 Aralık 2021 itibariyle Covid-19 genel durumu şöyle:

“Bugün yapılan test sayısı: 16.135. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 273. Ülke dışından gelen vaka sayısı : 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 56. Yerel vaka sayısı: 216. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 340. Bugün kaybedilen hasta: 3. Yapılan toplam test sayısı: 4.135.307. Toplam vaka sayısı: 29.144. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 25.887. Tedavisi devam eden vaka sayısı: 3155. Pandemi Merkezindeki hasta sayısı: 78. Merkezi karantinadaki vaka sayısı : 3054. Toplam kaybedilen hasta sayısı: 104. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 23.”

8 BİN 201 AŞI

Sağlık Bakanlığı, ülke genelinde bugün 8 bin 201 aşı yapıldığını da belirtti.

“Güvende Kal” uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre ise son 24 saat içerisinde 557 bileklik takıldı ve 567’sinin de takibi sonlandırıldı. Böylece takip edilen toplam bileklik sayısı 7 bin 344’e, takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı da 89 bin 437’ye ulaştı.