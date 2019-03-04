“KKTC’de İş Sağlığı ve Güvenliği’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu”



Kıbrıs İlim Üniversitesi (KİÜ) ile KKTC İSG Derneği’nin birlikte düzenlediği “KKTC’de İSG’nin Gelişimi ve Sektör Uygulamaları Sempozyumu” yapıldı.



KİÜ’den yapılan açıklama şöyle:



“Programın akışında; KKTC İSG Mevzuatı; İSG Bilinci ve Kültürü; Yüksekte Çalışma; Turizme ve Konaklama Tesislerinde ISG; Yüksek Öğrenimde ISG; Ağır Sanayide ISG konuları uzmanlar tarafından ele alındı.



Sempozyum, İSG Derneği Başkanı Güvenç Yüksel’in açılış konuşmasının ardından; KİÜ Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ata Atun “KKTC’de İSG’nin Tarihsel Gelişimi” ile ilgili sunumu ile başladı.



Emir Taşçıoğlu, “KKTC’deki İSG Mevzuatı” başlıklı sunumunda önleyici uygulamaların önemine dikkat çekti.



Uğur Ergün “İSG Bilinci ve Kültürü” isimli sunumunda proaktif davranmanın İSG uygulamalarındaki önemine dikkat çekti.



Tunç Adanır, KKTC’de en çok ölümlü iş kazasının yaşandığı “Yüksekte Çalışma” konulu sunumu ile inşaat alanındaki gelişmelerden ve kazalara karşı alınmayan basit tedbirlerin ağır sonuçlarından bahsetti.



Turizm ve Konaklama Tesislerinde İSG uygulamaları alanında uzman olan Umut Kurşun ise çok göz önünde olmasa da düşme, bıçak kesişi, haşlanma gibi nedenlerle çok fazla iş kazası yaşandığını belirtti.



Halil Erdim “Patlayıcı Ortamlarda İSG’ konulu sunumunda; talaş, domates gibi atık ve sebze-meyvelerin bile uygun ortamlar oluştuğunda parlayıcı, patlayıcı özellik kazanabildiğini söylemesi şaşkınlıkla karşılandı.



Tezel Baykent ‘Yüksek Öğrenimde İSG’ başlıklı sunumunda, üniversite kampus ve binalarının nasıl daha güvenli yerler olabileceğini örnekleri ile anlattı.

Sempozyumun son sunumunda Mustafa Sarıgül; KKTC’de ağır sanayi alanları olan tersane, taşocağı gibi işletmelerde uygulanan İSG kuralları ile ilgili bilgiler verdi.



KKTC’de inşaat sektörünün gelişmesi ve bu alanda yaşanan ölümlü iş kazaları sonucunda son yıllarda önemi artan İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) konularının; ağır sanayi, yüksekte çalışma, patlayıcılar ile çalışma alanlarının yanında turizm ve konaklama tesisleri, eğitim alanları ve yüksek öğrenim gibi çok sözü edilmeyen fakat iş kazalarının yaşanabildiği ve kas-iskelet sistemi hastalıklarının yoğun olarak görüldüğü alanlar olarak dikkat çekmektedir.



Sempozyumda gündemdeki konuların içinde yer alan tüm bu sektörlerle ilgili sunumlar ile dinleyicilerin dikkati bu sektörlerdeki İSG uygulamalarına yöneltilmiş oldu.



Sempozyum konuşmacılarının ortak mesajı İSG’nin tüm çalışma alanlarında ortak bir kültür haline gelmesinin önemi ve bu alana dikkat çekilmesi oldu.”

