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KKTC’de ikamet izninin yenilenmesini cezaevinde bekleyecek

25 Aralık 2020 Cuma 19:00
KKTC’de ikamet izninin yenilenmesini cezaevinde bekleyecek
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KKTC’ye öğrenci olarak gelmesine rağmen ikamet ve muhaceret iznini yaptırmayan Mbeye Sene Mbengue işlemlerini avukatı vasıtasıyla tamamlanmasına olanak sağlamak maksadıyla 14 gün süreyle Merkezi Cezaevine gönderildi.

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Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan PM Cafer Erenköylü, yemin altında verdiği şahadetinde, zanlının yapılan muhaceret kontrolünde 30.9.20 tarihinden itibaren KKTC’de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edilmesiyle tutuklandığını söyledi.

Bugüne değin tutuklu bulunan zanlı aleyhindeki tahkikatın tamamlandığına değinen Erenköylü, zanlının ihracı ile ilgili yazışmaların tamamlanmasına değin 14 gün süreyle Merkezi Cezaevine gönderilmesini talep etti.

Savunma avukatı yaptığı beyanda zanlı müvekkilinin işlemlerini tamamlayıp ikametini yasal konuma getirebilmek maksadıyla iddia makamının talep etmiş olduğu süreye itirazı olmadığını belirttikten sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, zanlının 14 gün sürreyle Merkezi Cezaevine gönderilmesi yönünde emir verdi.(MHA)

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Anahtar Kelimeler:
Mbeye Sene Mbengue
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