KKTC’de girişimcilik hibe projesinde komite sunumları gerçekleşiyor

Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk aşamayı geçen girişimci adayları, iki aylık süre zarfında verilen eğitim ve danışmanlıklar neticesinde projelendirdikleri iş fikirlerini 3 gün boyunca komiteye sunacaklar.
Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İş Birliği (KEİ) Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, ilk aşamayı geçen girişimci adayları, iki aylık süre zarfında verilen eğitim ve danışmanlıklar neticesinde projelendirdikleri iş fikirlerini 3 gün boyunca komiteye sunacaklar.