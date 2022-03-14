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KKTC’de geçtiğimiz hafta 9 yangın meydana geldi

KKTC’de geçtiğimiz hafta 9 yangın meydana geldiği, toplam zarar miktarının yaklaşık 123 bin TL olduğu açıklandı.

14 Mart 2022 Pazartesi 14:15
KKTC’de geçtiğimiz hafta 9 yangın meydana geldi

Polis Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde 12 de hususi servis olayı meydana geldi.

Yangın sebepleri şöyle açıklandı:

“Sönmemiş sigara izmaritinin çöp bidonu içerisine atılması, aşırı yüklenmeden dolayı elektrik panosunun kısa devre yapması, elektrik direğinin kısa devre yapması, açık unutulan elektrikli sobanın komodini tutuşturması, motorlu araçların elektrik aksamlarının kısa devre yapması,  kişi veya kişiler tarafından aracın arka koltuklarının yakılması, kasıtlı olarak çöp bidonlarının yakılması”

Hususi servis olayları ise; trafik kazası sonucu araç içerisinde sıkışan şahısların çıkarılıp ambulansa sevkinin sağlanması, yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan şahısların kurtarılması, devrilen ağacın kesilip yolun trafiğe açılması, ev içerisinden mahsur kalan kedinin kurtarılması, evin giriş kapısına sıkışan köpeğin kurtarılması, yangına karşı önlem alma, evinin banyosunda kilitli kalan şahsın kurtarılması, asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi olarak yer aldı.

Açıklamaya göre Lefkoşa’da 6, Gazimağusa 2, Güzelyurt 1 ve Girne’de 1 yangın meydana geldi.

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Yangın sebepleri, kısa devre 5, sabotaj 2, sönmemiş sigara izmariti 1, açık unutulan elektrikli soba 1 olarak açıklandı.

Yangınlardan 4’ü araç, 2’si elektrik, 2’si çöp, biri de ev yangını olarak bildirildi.

Hususi Servislerin Bölgelere Göre Dağılımı; Gazimağusa 5, Girne 4, Güzelyurt 2, İskele 1 olarak kaydedildi. 

Hususi servis olayları şöyle:

“Can Kurtarma 5, Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 4, Devrilen Ağaçların Kesilip Kaldırılarak Yol Güvenliğinin Sağlanması 1, Trafik Kazasında Araç İçerisinde Sıkışan Şahısların Kurtarılması 1, Yangına Karşı Önlem 1”

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Son Güncelleme: 14.03.2022 15:34
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