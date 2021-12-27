KKTC’de geçtiğimiz hafta 7 yangın meydana geldi

Yangınlar sonucunda meydana gelen toplam zarar miktarı 67 bin 100 TL olarak açıklanırken, bölgelere göre dağılımı ise şöyle:
“Lefkoşa:2, Gazimağusa:1, Girne:2, Güzelyurt:1, İskele:1”
Yangınların sonucunda maddi hasar meydana geldiği belirtilirken, muhtemel sebepler şöyle sıralandı:
İtfaiyenin yer aldığı 7 hususi servis olayı ise şöyle:
“Asansörde mahsur kalan şahsın kurtarılması, dere yatağı içerisinde mahsur kalan köpeğin kurtarılması, kapının demir parmaklıkları arasına ve kapıya sıkışan köpeklerin kurtarılması, oda içerisinde kilitli kalan çocukların hidrolik merdivenli araç ile kurtarılması, binada mahsur kedinin kurtarılması ve hayatını kaybeden şahsın adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”