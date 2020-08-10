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KKTC’de geçtiğimiz hafta 57 trafik kazası meydana geldi 24 kişi yaralandı

KKTC’de 3-9 Ağustos tarihleri arasında 57 trafik kazası meydana gelirken, 24 kişi bu kazalarda yaralandı. 

10 Ağustos 2020 Pazartesi 16:09
KKTC’de geçtiğimiz hafta 57 trafik kazası meydana geldi 24 kişi yaralandı
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KKTC’de 3-9 Ağustos tarihleri arasında 57 trafik kazası meydana gelirken, 24 kişi bu kazalarda yaralandı. 
Polis Basın Subaylığı açıklamasına göre 3-9 Ağustos tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC'de toplam 57 trafik kazası meydana gelirken, bu kazalardan 19’u yaralanmayla ve 38’i hasarla sonuçlandı, yaralanma ile neticelenen kazalarda 24 kişi yaralandı. 
Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri şöyle sıralandı: 
“Süratli araç kullanmak (19) , dikkatsiz sürüş yapmak (15), kavşakta durmamak (8), yakın takip (9) ve diğer etkenler (6)”
Kazalarda toplam hasar miktarı  540 bin 400 TL oldu. Kazaların bölgelere göre dağılımı şöyle: 

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“Lefkoşa 20, Gazimağusa 11, Girne 11, Güzelyurt 7, İskele 8”
TRAFİK KONTROLLERİ 
KKTC genelinde 3-9 Ağustos tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 5 bin 213 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen 601 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat ( 144 ) , Tehlikeli Sürüş ( 7 ), Dikkatsiz Sürüş ( 16 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (53), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 11 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 20 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 120 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 35 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 3 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 19 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 31 ), ‘A’ Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), ‘B’ Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 2 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 3 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ) ve 130 diğer trafik suçlarından rapor edilmiştir.”
 

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Son Güncelleme: 10.08.2020 16:30
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