KKTC’de geçtiğimiz hafta 4 yangın meydana geldi

“ŞÖMİNE VE ODUN SOBALARINDAN ÇIKAN KÖMÜRLERİN SÖNDÜĞÜNDEN EMİN OLUN”

Polis Genel Müdürlüğü, 31 Ocak - 6 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 4 bin 850 TL’lik zarara neden olan 4 yangın meydana geldiğini açıkladı.

Yangınların muhtemelen elektrik panolarının aşırı yüklenmesi, sönmemiş sigara izmariti ve sönmemiş kömürlerin çöp bidonu içerisine atılması sonucu çıktığı kaydedildi. Yangınların iki tanesi Lefkoşa, iki tanesi de Girne bölgesinde meydana geldi.

İtfaiye ayrıca aynı dönem içinde büz içerisine düşen köpeğin ve palmiye ağacında mahsur kalan kedinin kurtarılması, trafik kazası sonucu yol içerisine dökülen yağın temizlenmesi ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevkinin sağlanmasına da hizmet etti.

“ZAMANINDA ALINAN KÜÇÜK TEDBİRLER, FELAKETİ ÖNLER”



Polis Genel Müdürlüğü, zamanında alınan küçük tedbirlerin, felaketi önleyeceğini belirterek, yangına karşı uyarılarda bulundu.Şömine ve odun sobalarından çıkan kömürlerin ve sigara izmaritlerinin tamamen söndüğünden emin olunmadan çöp bidonları içerisine ve yanabilecek madde ve malzemeler üzerine dökülmemesi gerektiği kaydedildi.Açıklamada, elektrik panolarının bulunduğu yerlere, azami 6 kg kapasiteli kuru kimyevi toz tipi yangın söndürme cihazı bulundurulması ve bu cihazın kullanımının öğrenilmesi, yangının büyümesini ve çıkacak olası bir tehlikenin önlenmesinde büyük fayda sağlayacağı yer aldı.İş yerleri ve konutların herhangi bir yangın riskine karşı sigortalanmasının oluşacak maddi hasarı gidermede yardımcı olacağı kaydedilen açıklamada, herhangi bir duman veya ateş belirtisi gören vatandaşların hemen ALO 199 İtfaiye Yangın İhbar hattı, ALO 177 Orman Yangın İhbar hattı veya 155 Polis İmdat hattına ulaşmaları gerektiği belirtildi.