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KKTC’de geçtiğimiz hafta 10 yangın çıktı

Polis Genel Müdürlüğü, 14-20 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de toplam 10 yangın ve 12 hususi servis olayı meydana geldiğini bildirdi.  

21 Şubat 2022 Pazartesi 17:15
KKTC’de geçtiğimiz hafta 10 yangın çıktı

Yangınlar sonucu meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 245 bin TL olarak açıklandı. 
Meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri; faal durumdaki elektrikli battaniyenin kısa devre yapıp alevlenmesi, çöp bidonu içerisine söndürülmeden dökülen kömürler, söndürülmeden atılan sigara izmariti, trafik kazası, elektrikli fritöz içerisinde unutulan yağların aşırı ısınıp yanması, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması ve seyir halindeki aracın elektrik aksamlarında meydana gelen kısa devre olarak yer aldı. 
Hususi servis olayları ise hayvan kurtarma, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı Devlet Hastanesi morguna sevkinin sağlanması, yol güvenliği ve yangın şüphesine karşı kilitli kapının açılması olarak açıklandı. 
Yangınların bölgelere göre dağılımı; “Lefkoşa 5, Girne 3, Gazimağusa 1, Güzelyurt 1.”

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Yangın sebepleri: “Sigara 3, Kısa devre 3, Trafik Kazası 1, Temizlik maksadıyla yakma 1, Mangal Kömürü 1, Fritöz yangını 1”
Yangın çeşitleri; Çöp 4, Motorlu Araç 2, Dükkan 1, Ev 2, Ağıl 1”
Hususi Servislerin Bölgelere Göre Dağılımı: “Girne 5, Gazimağusa 4, Lefkoşa 2, Güzelyurt 1”
Hususi Servis Olaylarının Çeşitleri: “Hayvan Kurtarma 7, Hayatını Kaybeden Şahısların Adli Soruşturma Amaçlı Hastaneye Sevkinin Sağlanması 3, Yol Güvenliği 1, Yangın Şüphesine Karşı Kilitli Kapının Açılması 1” 
 

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Son Güncelleme: 21.02.2022 17:55
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