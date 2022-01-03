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KKTC’de geçen hafta 8 yangın meydana geldi

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı İtfaiye, 27 Aralık-2 Ocak tarihlerini kapsayan süre içerisinde, KKTC’de 8 yangın meydana geldiğini açıkladı.

03 Ocak 2022 Pazartesi 15:30
KKTC’de geçen hafta 8 yangın meydana geldi

Yangınlar sonucunda toplam zarar miktarı 329 bin TL olarak açıklanırken, bölgelere göre dağılımı ise şöyle:

“Lefkoşa:3, Gazimağusa:2, Girne:1, Güzelyurt:1, İskele:1”

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Yangınların muhtemel sebepleri ise ihmal ve dikkatsizlik, elektrik ile çalışan aletlerde ve araçlarda meydana gelen kısa devreler” olarak sıralandı.

İtfaiyenin yer aldığı hususi servis olayları ise şöyle:

“Aşırı yağışlar sonucu oluşan sel baskınlarında mahsur kalan şahısların kurtarılması, yol içerisinde biriken çamurların temizlenmesi, reklam tabelası üzerinde tamirat yaparken elektrik akımına kapılıp yaralanan şahsın tabela üzerinden indirilerek ambulans ile hastaneye sevkinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevkinin sağlanması.”

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Son Güncelleme: 03.01.2022 16:55
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