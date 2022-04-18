KKTC’de geçen hafta 72 trafik kazası meydana geldi, 14 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kazaların sebepleri arasında, süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11) ve diğer etkenler (9) yer aldı.

Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 992 bin 250 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle:

“Lefkoşa : 32, Gazimağusa : 19, Girne : 14, Güzelyurt : 5, İskele : 2”

TRAFİK KONTROLLERİ



Rutin trafik kontrollerinde ise, 8 bin 553 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 86 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı.Suçların dağılımı şöyle:“Sürat ( 307 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 35 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 113 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 24 ), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 213 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 62 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 85 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 40 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 44 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (2), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 136 diğer”