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KKTC’de geçen hafta 72 trafik kazası meydana geldi, 14 kişi yaralandı

KKTC’de geçtiğimiz hafta toplam 72 trafik kazası meydana gelirken, bunların 11’i yaralanmayla ve 61’i hasarla sonuçlandı, 14 kişi yaralandı. 

18 Nisan 2022 Pazartesi 17:45
KKTC’de geçen hafta 72 trafik kazası meydana geldi, 14 kişi yaralandı

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre kazaların sebepleri arasında, süratli araç kullanmak (21) , dikkatsiz sürüş yapmak (18), kavşakta durmamak (13), yakın takip (11) ve diğer etkenler (9) yer aldı. 
Kazalarda toplam hasar miktarı 1 milyon 992 bin 250 TL olurken, kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle: 
“Lefkoşa : 32, Gazimağusa : 19, Girne : 14, Güzelyurt : 5, İskele : 2”
TRAFİK KONTROLLERİ 

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Rutin trafik kontrollerinde  ise, 8 bin 553 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 86 araç sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. 
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat ( 307 ) , Tehlikeli Sürüş ( 3 ), Dikkatsiz Sürüş ( 35 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 113 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 24 ), Seyir Halinde iken Cep Telefonu ile Konuşmak ( 213 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 62 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 85 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 6 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 40 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 44 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (4 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak      (2), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 3 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak (1) ve 136 diğer”
 

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Son Güncelleme: 18.04.2022 20:50
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