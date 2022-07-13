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KKTC’de Geçen Hafta 71 Trafik Kazası Meydana Geldi, 26 Kişi Yaralandı

13 Temmuz 2022 Çarşamba 15:15
KKTC’de Geçen Hafta 71 Trafik Kazası Meydana Geldi, 26 Kişi Yaralandı

KKTC’de bayram tatilinin yarısını da kapsayan geçen hafta, toplam 71 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 26 kişi yaralandı.

Polis Basın Subaylığından yapılan yazılı açıklamaya göre, kazalardan 21'i yaralanma ve 50'si hasarla sonuçlandı. 26 kişinin yaralandığı kazalarda, toplam hasar miktarı 1 milyon 363 bin 10 TL olarak hesaplandı.

Dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak 20, dikkatsiz sürüş yapmak 18, kavşakta durmamak 5, yakın takip 15 ve diğer etkenler 13 yer aldı.

Kazaların ilçelere göre dağılımı ise şöyle: “Lefkoşa 20; Gazimağusa 19; Girne 23; Güzelyurt 3; İskele 6.”           

-8 bin 219 sürücü kontrol edildi, 941'i hakkında yasal işlem başlatıldı

Öte yandan, 4-10 Temmuz tarihleri arasında, polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrolleri sonucu, toplam 8 bin 219 araç sürücüsünün kontrol edildiği ve suç işlediği tespit edilen 941 araç sürücüsü hakkında da yasal işlem başlatıldığı belirtildi.

Suçların dağılımı şöyle açıklandı:

“Seyir Halindeyken Cep Telefonu ile Konuşmak (194), Sürat (115), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (105), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak (98), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak (93), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak (52), Dikkatsiz Sürüş (39), Muayenesiz Araç Kullanmak (29), Alkollü Araç Kullanmak (22), Tehlikeli Sürüş (14), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak (13), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak (9), Trafik Işıklarına Uymamak (2), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak (2), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak (2) ve 152 diğer trafik suçları.”

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Son Güncelleme: 13.07.2022 19:44
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