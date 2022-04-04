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KKTC’de geçen hafta 46 trafik kazası meydana geldi

KKTC’de geçen hafta toplam 46 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti.

04 Nisan 2022 Pazartesi 18:15
KKTC’de geçen hafta 46 trafik kazası meydana geldi

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, kazalardan, 1’i ölümle, 7’si yaralanmayla, 38’i hasarla sonuçlandı.
Ölümle neticelenen kazada, 1 kişi yaşamını yitirirken, yaralanma ile neticelenen kazalarda 10 kişi yaralandı.
Kaza sebepleri, süratli araç kullanmak (14), dikkatsiz sürüş yapmak (11), kavşakta durmamak (7), yakın takip (6) ve diğer etkenler (8) olarak sıralandı.
Toplam hasar miktarı 1,034,791 TL olan kazaların ilçelere göre dağılımı şöyle: 
“Lefkoşa: 19, Girne: 19, Gazimağusa: 7, İskele: 1”

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716 ARAÇ SÜRÜCÜSÜ HAKKINDA YASAL İŞLEM… SÜRAT CEZALAR ARASINDA İLK SIRADA…
Aynı dönemde yapılan trafik kontrollerinde toplam 7276 araç sürücüsü kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 716 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi. 
Sürat cezalar arasında ilk sırayı alırken, bunu seyir halindeyken cep telefonu ile konuşmak ve seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak takip etti.
Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat (181), tehlikeli sürüş (6), dikkatsiz sürüş (11), seyrüsefer ruhsatsız araç kullanmak (98), sürüş ehliyetsiz araç kullanmak (10), alkollü araç kullanmak (12), seyir halinde iken cep telefonu ile konuşmak (147), emniyet kemersiz araç kullanmak (15), trafik levha ve işaretlerine uymamak (43), trafik ışıklarına uymamak (21), muayenesiz araç kullanmak (23), sigortasız veya kapsamı dışında araç kullanmak (40), ‘a’ yol kullanma izinsiz araç kullanmak (41), ‘b’ özel işletme izinsiz araç kullanmak (1), tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak (1), koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak (2) ve 64 diğer trafik suçları.”

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Son Güncelleme: 04.04.2022 23:15
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