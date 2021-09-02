banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
AdaPass uygulamasına kayıtlı olmayanlar KKTC’ye giremeyecek
Adaya girişte QR şart!
Alkollü sürücünün çarptığı motosikletli hayatını kaybetti
Ölümlü kaza!
Vaka sayılarında son durum
KKTC güncel vaka sayıları
Devletin zararını kim ödeyecek!
Devletin zararını kim ödeyecek!
banner376

KKTC’de gayri safi yurtiçi hasıla 2020’de yüzde 16.2 küçüldü

02 Eylül 2021 Perşembe 16:00
KKTC’de gayri safi yurtiçi hasıla 2020’de yüzde 16.2 küçüldü

KİŞİ BAŞI GELİR 10 BİN 55 DOLAR OLDU

Bir yıl içinde üretilen mal ve hizmetlerin parasal ifadesi olarak tanımlanan gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH), KKTC’de 2020 yılında reel olarak yüzde 16.2 küçüldü.

İstatistik Kurumu verilerine göre GSYH 2020 yılında, cari fiyatlarla 21 milyar 407 milyon 483 bin 71 TL 9 kuruş oldu.

Kişi başına gayri safi milli hasıla (KBGSMH) 10 bin 55 ABD Doları olarak gerçekleşti.

SEKTÖRLER İTİBARIYLA REEL GELİŞMELER

banner341
2020 yılında sektörel bazda sabit fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 3.6 ile konut sahipliği sektöründe kaydedilirken, bu sektörü yüzde 1.8 büyüme ile tarım sektörü ve yüzde 0.5 ile mali müesseseler sektörü takip etti.

Geriye kalan tüm sektörlerde ise reel küçülme gerçekleşti.

GSYH İÇERİSİNDEKİ SEKTÖRLERİN PAYLARI

Cari fiyatlarla GSYH içerisindeki sektörlerin payları ise şöyle:

“Ticaret-Turizm yüzde12.8 (Toptan-Perakende Ticaret yüzde 10.3, Otelcilik-Lokantacılık yüzde 2.5), Serbest Meslek ve Hizmetler yüzde 12.9 (Yükseköğrenim yüzde 6.8, Serbest Meslek ve Hizmetler diğer yüzde 6.1), Kamu Hizmetleri yüzde 19.4, İthalat Vergileri yüzde 9.1, Sanayi yüzde 9.6, Ulaştırma-Haberleşme yüzde 6.4 (Ulaştırma yüzde 5.0, Haberleşme yüzde 1.4), Mali Müesseseler yüzde 7.9, İnşaat yüzde 9.6, Tarım yüzde 6.0 ve Konut Sahipliği yüzde 6,3.”

banner360
Son Güncelleme: 02.09.2021 16:35
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ticaret Odası: “Bütün okulların aynı gün açılması büyük yoğunluklara ve bulaş tehlikesine sebep olacak”
Ticaret Odası: “Bütün okulların aynı gün açılması büyük yoğunluklara ve bulaş tehlikesine sebep olacak”
GAÜ Akademisyeni Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Janssen aşısı hakkında bilgiler verdi
GAÜ Akademisyeni Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ünyayar Janssen aşısı hakkında bilgiler verdi
Evren: “Ülkenin geleceği gençlerimizdir”
Evren: “Ülkenin geleceği gençlerimizdir”
El-Sen, Mağusa Türk Genel-İş’in grevine destek belirtti
El-Sen, Mağusa Türk Genel-İş’in grevine destek belirtti
Tatar Türkiye'ye gidiyor
Tatar Türkiye'ye gidiyor
Tatar Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti
Tatar Acil Durum Hastanesi'ni ziyaret etti
Canaltay, Karpaz açıklarındaki çalışmaları yerinde inceledi
Canaltay, Karpaz açıklarındaki çalışmaları yerinde inceledi
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Erhürman'dan hükümete eleştiri!
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Turizm ve Çevre Bakanlığı'ndan açıklama
Saner, DAÜ PER-SEN’i kabul etti
Saner, DAÜ PER-SEN’i kabul etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim