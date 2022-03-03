banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Ciklos’ta bir kişi tabancayla vurularak yaralandı
Gece yarısı silahlı saldırı!
Hükümet güvenoyu aldı
Hükümet güvenoyu aldı
Meclis güven oylaması için toplandı
Meclis güven oylaması için toplandı
banner404
Flaş Haber
Akaryakıta bir zam daha!
Kapat

KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka

03 Mart 2022 Perşembe 18:45
KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka

SAĞLIK BAKANLIĞI BUGÜN 9 BİN 524 COVID 19 TESTİ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

TEDAVİSİ TAMAMLANAN 651 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 9 bin 524 olduğunu, 345 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedavisi tamamlanan 651 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, yeni saptanan vakalardan 121’inin Lefkoşa, 99’unun Girne, 79’unun Gazimağusa, 24’ünün Güzelyurt, 14’ünün İskele ve 8’inin de Lefke bölgesinden olduğu yer aldı.

banner341
Bugün itibarıyla ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 918 bin 971’e, vaka sayısı 69 bin 490’a, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 65 bin 25’e yükseldi.

Halen tedavisi süren 3 bin 856 kişi bulunuyor. Pandemi Merkezindeki hasta sayısının 42, karantinadaki vaka sayısının 3 bin 809, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 5 olduğu bildirildi.

Bugün 1317 kişiye daha aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 176 kişiye bileklik takıldı, 390 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal genel tabloya göre takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 608, takibi sonlandırılanlar ise 133 bin 79’a yükseldi.

banner360
Son Güncelleme: 03.03.2022 18:53
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ölü toprağı…
Ölü toprağı…
Akaryakıta bir zam daha!
Akaryakıta bir zam daha!
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Polis, gün içerisinde ülke genelinde meydana gelen hasarları paylaştı
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
Emekli Polis Genel Müdürü Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü’nde tören düzenlendi...
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Tatar, Ali Kırgın için Polis Genel Müdürlüğü önünde düzenlenen cenaze törenine katıldı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Rüzgarın hızı Alsancak’ta saatte 129 kilometreye ulaştı
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
Özersay: Limana karşı Maraş değil, limana karşı liman
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
“Dünyanın gözü önünde çocuk -sivil demeden atılan bombalar tarihe bir kara leke olarak geçecek”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”
TDP: “Elektrik fiyatlarındaki yeni düzenleme ile 3 zamanlı tarife seçeneğinin ortadan kaldırılması yanlış”
Cittaslow Belediyeleri artık Google Maps’ta rahatlıkla bulunabilecek
Cittaslow Belediyeleri artık Google Maps’ta rahatlıkla bulunabilecek

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim