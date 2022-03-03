KKTC’de Covid-19’dan 1 can kaybı, 345 yeni vaka

SAĞLIK BAKANLIĞI BUGÜN 9 BİN 524 COVID 19 TESTİ YAPILDIĞINI AÇIKLADI

TEDAVİSİ TAMAMLANAN 651 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte yapılan Covid-19 test sayısının 9 bin 524 olduğunu, 345 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin hayatını kaybettiğini ve tedavisi tamamlanan 651 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, yeni saptanan vakalardan 121’inin Lefkoşa, 99’unun Girne, 79’unun Gazimağusa, 24’ünün Güzelyurt, 14’ünün İskele ve 8’inin de Lefke bölgesinden olduğu yer aldı.

Bugün itibarıyla ülkede yapılan toplam test sayısı 5 milyon 918 bin 971’e, vaka sayısı 69 bin 490’a, iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 65 bin 25’e yükseldi.

Halen tedavisi süren 3 bin 856 kişi bulunuyor. Pandemi Merkezindeki hasta sayısının 42, karantinadaki vaka sayısının 3 bin 809, yoğun bakımdaki hasta sayısının ise 5 olduğu bildirildi.

Bugün 1317 kişiye daha aşı yapıldı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre son 24 saat içerisinde 176 kişiye bileklik takıldı, 390 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal genel tabloya göre takip edilen toplam bileklik sayısı 2 bin 608, takibi sonlandırılanlar ise 133 bin 79’a yükseldi.