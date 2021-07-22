KKTC’de bugünkü pozitif vaka sayısı 113

10 BİN 783 TEST YAPILDI, 109 KİŞİ TABURCU EDİLDİ

BUGÜN 486 KİŞİYE AŞI YAPILDI,

6 KİŞİ YOĞUN BAKIMDA

KKTC’de koronavirüs vakalarında üç haneli rakamlar bugün de devam etti ve bugün yapılan 10 bin 783 testten 113’ü pozitif çıktı. Vakalardan 3’ü yurt dışından, 25’i karantinadaki temaslılardan saptanırken 85’inin yerel olduğu açıklandı. İyileşen 109 kişi de bugün taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre vakalardan 30’u Lefkoşa, 34’ü Girne, 9’u Gazimağusa, 4’ü Güzelyurt, 6’sı İskele ve 2’si de Lefke bölgesinden.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı şöyle:

Lefkoşa: Lefkoşa Merkez-2 / Yenikent-4/ Gönyeli-5 / Haspolat-2/ Akıncılar-1/ Kaymaklı-5 / Yenişehir-2/ Marmara-1/ Taşkınköy-1/ Ortaköy-1/ Demirhan-1/ Gaziköy-4/ Hamitköy-1

Girne: Girne Merkez-16/ Ağırdağ-1/ Alsancak-6/ Çatalköy-2/ Esentepe-3/ Karaoğlanoğlu-2/ Karşıyaka-1/ Beylerbeyi-1/ Lapta-2 ,

Gazimağusa: Kaleiçi-1/ Tirmen-1/ Görneç-1/ Maraş-1/ Ulukışla-2/ Çanakkale-1/ Mutluyaka-1/ Sakarya-1

İskele: İskele Merkez-1/ Ağıllar-2 / Sınırüstü-1/ Kuzucuk-2

Güzelyurt: Güzelyurt Merkez- 3/ Yukarı Bostancı-1

Lefke: Lefke Merkez-2

Bugün itibarıyla KKTC’de toplam test sayısı 1 milyon 780 bin 106’ya, vaka sayısı da 10 bin 303’e yükseldi.

İyileşip taburcu edilen vaka sayısı 9 bin 63 oldu.

Tedavisi devam eden 1203 kişiden 65 hasta Pandemi Merkezi’nde tedavi görürken, 993 kişi de pandemi otellerinde takip ediliyor. 6 hasta ise yoğun bakımda.

Bakanlık açıklamasına göre, tetkikleri süren 139 vaka var.

KKTC’de pandemide kaydedilen hasta sayısı 37.

BUGÜN 486 AŞI YAPILDI

Bugün 486 aşı yapıldığı açıklandı.

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlara göre, son 24 saatte 1206 bileklik takıldı, 464 bilekliğin takibi sonlandırıldı.

Güvende Kal genel tabloya göre takip edilen toplam bileklik sayış 3 bin 215’e, takibi sonlandırılan bileklik sayısı ise 27 bin 599’a yükseldi.