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KKTC’de bugün 40 koronavirüs vakası saptandı

4 BİN 222 TEST YAPILDI; 25’İ YEREL 15’İ TEMASLI OLMAK ÜZERE 40 YENİ VAKA BULUNDU

12 Şubat 2021 Cuma 19:45
KKTC’de bugün 40 koronavirüs vakası saptandı
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4 BİN 222 TEST YAPILDI; 25’İ YEREL 15’İ TEMASLI OLMAK ÜZERE 40 YENİ VAKA BULUNDU

İYİLEŞEN 43 KİŞİ TABURCU OLDU

KKTC’de bugün yapılan 4 bin 222 testle 25’ yerel 15’i temaslı 40 pozitif vaka saptandı, 43 hasta iyileşerek taburcu oldu.

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Sağlık Bakanı Ali Pilli, vakalardan 15'inin Lefkoşa, 20'sinin Girne, 4'ünün Mağusa, birininse Güzelyurt bölgesinden olduğunu açıkladı.

Bakan Pilli, 15 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları  olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını , 25 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

KKTC’de toplam test sayısı 462 bin 775’e, vaka sayısı 3 bin 7’ye, iyileşip taburcu olanların sayısı 2 bin 230’a yükseldi.

Tedavisi devam eden toplam 760 kişiden 1’I yoğun bakım servisinde, 173’ü Pandemi Merkezi’nde, 576’sı pandemic otellerinde takip ediliyor.

Bugüne kadar 17 koronavirüs hastası hayatını kaybeti.

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Son Güncelleme: 12.02.2021 20:49
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