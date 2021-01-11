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KKTC’de bugün 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:38
KKTC’de bugün 20’si yerel 21 pozitif vakaya rastlandı
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KKTC’DE BUGÜN 20’Sİ YEREL 21 POZİTİF VAKAYA RASTLANDI…23 KİŞİ TABURCU OLDU

Sağlık Bakanı Ali Pilli, bugün toplam 2 bin 868 test yapıldığını, 20'si yerel 21 pozitif vakaya rastlandığını açıkladı.

Pilli ayrıca 23 kişinin de taburcu edildiğini duyurdu. 

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Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Ali Pilli, pozitif vakalardan birinin daha önce tespit edilen vakanın temaslısı olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduğunu, 20 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti. 

Pilli, vakalardan 12’sinin Lefkoşa, 5’inin Girne, 3’ünün Mağusa, 1’inin de Güzelyurt bölgesinden olduğunu belirtti. 

11 0cak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 2868; bugün saptanan pozitif vaka sayısı: 21; ülke dışından gelen vaka sayısı: karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı: 1; yerel vaka sayısı: 20; iyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı: 23; bugün kaybedilen hasta: yok; yapılan toplam test sayısı: 354.618; toplam vaka sayısı: 1800; iyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı: 1539; tedavisi devam eden vaka sayısı: 251; pandemi merkezindeki hasta sayısı: 48;       pandemi otellerinde takip edilen vaka sayısı: 202; toplam kaybedilen hasta sayısı: 10; 
yoğun bakımda yatan hasta sayısı: 1.”

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