KKTC’de bugün 143’ü yerel 184 pozitif vaka

Vakalardan 3’ünün yurt dışından geldiği, 38’inin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olup, bu süre içinde gözetim altında bulunduğu belirtildi.

Sağlık Bakanlığı’nın açıklamasına göre, 11 Kasım 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;“Bugün yapılan test sayısı 14.341. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 184. Ülke dışından gelen vaka sayısı 3. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 38. Yerel vaka sayısı 143. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 96. Yapılan toplam test sayısı 3.717.299. Toplam vaka sayısı 24.002. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 22.388. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1523. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 46. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1471. Toplam kaybedilen hasta sayısı 93. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 6. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 1260. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 425. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 388. Takip edilen toplam bileklik sayısı 6315. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 80.119”