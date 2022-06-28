KKTC’de Bir Haftada Toplam 26 Yangın Ve 17 Adet Hususi Servis Olayı Meydana Geldi

Polis Genel Müdürlüğü, bir haftada KKTC’de toplam 26 yangın ve 17 adet hususi servis olayı meydana geldiğini, yangınlar sonucu toplam 154 bin 990 TL’lik zarar meydana geldiğini açıkladı.

Polis Genel Müdürlüğü, 20-26 Haziran tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen yangın ve hususi servis olaylarını kamuoyuyla paylaştı.

Belirtilen tarih aralığında meydana gelen yangınların muhtemel sebepleri şöyle:

“Söndürülmeden atılan sigara izmaritleri, bilinmeyen kişi veya kişiler tarafından yakılma, kısa devre, elektrikli aletle çalışırken (spiral makinesi) çıkan kıvılcımlar, sehpa üzerine düşen faal durumdaki kokulu mumun sehpa yanında bulunan koltuğu yakması, yıldırım düşmesi, havai elektrik tellerinin kopması, elektrik sayaçlarında oluşan aşırı yüklenme, temizlik maksadıyla yakılan ateşin kontrolden çıkması, havai elektrik tellerinin birbirine çarpması, faal durumdaki gaz ocağı üzerinde unutulan yağın yanması ve gaz kaçağı.”

Hususi servis olayları ise şöyle:

“Apartmanın asansöründe mahsur kalan şahısın kurtarılması, trafik kazasında sıkışan şahısın kurtarılması, balkonda mahsur kalan şahısın kurtarılması, yola dökülen mazot üzerine toprak atılarak yol güvenliğinin sağlanması, yağan yağmur ve fırtına sonucu yola devrilen ağacın motorlu bıçkı ile kesilerek kaldırılması ve yolun trafiğe açılması, hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı devlet hastanesi morguna sevk edilmesi ve yangın eğitimi verilmesi.