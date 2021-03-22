KKTC’de bir haftada neler yaşandı?

KIBRIS MANŞET-ÖZEL HABER

İşte KKTC’de bir haftada yapılan testler ve vaka sayıları..

TARİH VAKA SAYISI TEST SAYISI 15 Mart 2021 14 vaka (9’u yerel) 5958 16 Mart 2021 44 vaka (35 yerel) 6861 17 Mart 2021 37 vaka (29 yerel) 6405 18 Mart 2021 44 vaka (37 yerel) 7001 19 Mart 2021 43 vaka (32 yerel) 6930 20 Mart 2021 41 vaka (33 yerel) 7884 21 Mart 2021 42 vaka (34 yerel) 6000

Tabloya bakıldığında ülkemizde 16 Mart 2021 Salı gününden itibaren vakaların yeniden arttığı görülüyor..

Aşılama çalışmaları devam ederken, Nisan ayında yavaş yavaş tedbirleri bırakmadan normale dönmeye hazırlanıyoruz..

Peki aşıya rağmen başkalarına koronavirüs bulaştırabilir miyiz?

Koronavirüse karşı aşı olduktan sonra pandemi öncesinde olduğu gibi rahatça hareket edebileceğini düşünenler yanılıyor. Aşılara dair çok fazla bilinmeyen var. Mesela aşıya rağmen virüsü bulaştırıp bulaştıramayacağımız..

Aşı olmak, koronavirüsün şiddetli seyrini hafifletebilir veya en iyi ihtimalle onu tamamen önleyebilir. Bununla birlikte aşının ne kadar zaman koruyabildiği ve aşının virüsün yayılmasını azaltmaya, hatta durdurmaya ne ölçüde yardımcı olduğuna dair henüz net çalışmalar bulunmuyor. Aşılanan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırıp bulaştıramadığı konusunda da kesin bir bilgi yok.

Ancak kesin olan bir şey var! Mevcut bilgilere göre, her ikisi de mRNA temelli BioNTech/Pfizer veya Moderna'nın aşılarından iki doz olduysanız, bu aşılar koronavirüse karşı yüzde 95'e kadar koruma sağlıyor. Aşıya dair yapılan araştırmaya katılan 36 bin 621 kişiden 170'i Covid-19'a yakalanıyor, ancak bunlardan sadece sekizi aşı yapılanlardan. Test sonucu pozitif çıkan 162 kişinin büyük çoğunluğunun plasebo grubuna ait olduğu belirtiliyor ve yüzde 95'lik etkinlik hesaplaması bu şekilde yapılıyor.

Ülkemizde birçok kişiye yapılan sinovac aşısı ise enfeksiyonu önlemede yüzde 50,65 etkili. Sinovac firmasına göre aşı, hastaneye kaldırılma ve ölümü engellemede ise yüzde 100 etkili.

Tüm bu incelemeler göz önünde bulundurulduğunda vardığımız sonuç şu: Aşılansanız bile bireysel tedbirler çok önemli ve kesinlikle elden bırakılmamalı..