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KKTC’de bir haftada neler yaşandı?

KKTC’de son 1 haftada can kaybı yaşanmazken, 15 Mart 2021 -21 Mart 2021 tarihleri arasında toplamda 209’u yerel 265 vaka tespit edildi..

22 Mart 2021 Pazartesi 09:15
KKTC’de bir haftada neler yaşandı?
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KIBRIS MANŞET-ÖZEL HABER

İşte KKTC’de bir haftada yapılan testler ve vaka sayıları..

TARİH

VAKA SAYISI

TEST SAYISI

15 Mart 2021

14 vaka (9’u yerel)

5958

16 Mart 2021

44 vaka (35 yerel)

6861

17 Mart 2021

37 vaka (29 yerel)

6405

18 Mart 2021

44 vaka (37 yerel)

7001

19 Mart 2021

43 vaka (32 yerel)

6930

20 Mart 2021

41 vaka (33 yerel)

7884

21 Mart 2021

42 vaka (34 yerel)

6000

Tabloya bakıldığında ülkemizde 16 Mart 2021 Salı gününden itibaren vakaların yeniden arttığı görülüyor..

Aşılama çalışmaları devam ederken, Nisan ayında yavaş yavaş tedbirleri bırakmadan normale dönmeye hazırlanıyoruz..

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Peki aşıya rağmen başkalarına koronavirüs bulaştırabilir miyiz?

Koronavirüse karşı aşı olduktan sonra pandemi öncesinde olduğu gibi rahatça hareket edebileceğini düşünenler yanılıyor. Aşılara dair çok fazla bilinmeyen var. Mesela aşıya rağmen virüsü bulaştırıp bulaştıramayacağımız..

Aşı olmak, koronavirüsün şiddetli seyrini hafifletebilir veya en iyi ihtimalle onu tamamen önleyebilir. Bununla birlikte aşının ne kadar zaman koruyabildiği ve aşının virüsün yayılmasını azaltmaya, hatta durdurmaya ne ölçüde yardımcı olduğuna dair henüz net çalışmalar bulunmuyor. Aşılanan kişilerin hastalığı başkalarına bulaştırıp bulaştıramadığı konusunda da kesin bir bilgi yok.

Ancak kesin olan bir şey var! Mevcut bilgilere göre, her ikisi de mRNA temelli BioNTech/Pfizer veya Moderna'nın aşılarından iki doz olduysanız, bu aşılar koronavirüse karşı yüzde 95'e kadar koruma sağlıyor. Aşıya dair yapılan araştırmaya katılan 36 bin 621 kişiden 170'i Covid-19'a yakalanıyor, ancak bunlardan sadece sekizi aşı yapılanlardan. Test sonucu pozitif çıkan 162 kişinin büyük çoğunluğunun plasebo grubuna ait olduğu belirtiliyor ve yüzde 95'lik etkinlik hesaplaması bu şekilde yapılıyor.

Ülkemizde birçok kişiye yapılan sinovac aşısı ise enfeksiyonu önlemede yüzde 50,65 etkili. Sinovac firmasına göre aşı, hastaneye kaldırılma ve ölümü engellemede ise yüzde 100 etkili.

Tüm bu incelemeler göz önünde bulundurulduğunda vardığımız sonuç şu:  Aşılansanız bile bireysel tedbirler çok önemli ve kesinlikle elden bırakılmamalı..

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Son Güncelleme: 22.03.2021 10:16
Anahtar Kelimeler:
Kktc KoronavirüsKktc Covid19Kktc Vaka SayısıSinovacPfizerModernaCovid19 Aşısı
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