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KKTC’de bir aydır yeni koronavirüs vakası yok

17 Mayıs 2020 Pazar 21:00
KKTC’de bir aydır yeni koronavirüs vakası yok
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KKTC’DE BİR AYDIR YENİ KORONAVİRÜS VAKASI YOK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde (KKTC) son bir aydır yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmedi.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte  yapılan test sayısının 67 olduğunu,  pozitif bir vakaya rastlanmadığını açıkladı.

Bakan Pilli, bugün Covid-19 testlerinin , Gazi Mağusa Devlet Hastanesi,  Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi , Cengiz Topel Hastanesi ve Girne Akçikcek Hastanesi Ateş ve Öksürük Poliklniklerine giden vakalara yapıldığını söyledi.  

SON YENİ VAKA 17 NİSAN’DA

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Ülkede toplam test sayısı 30 bin 295 olurken, 17 Nisan’dan bu yana yeni vaka tespit edilmedi.

KKTC’de ilk koronavirüs vakası 10 Mart’ta Almanya'dan gelen 65 yaşındaki bir kadın turistte tespit edilmişti.

KKTC’de 10 Mart-17 Nisan arasında toplam 108 vaka tespit edildi.

4 kişi hayatını kaybederken tedavi gören 104 kişi taburcu oldu. 

Ülkede tedavi süreci tamamlanan son hasta, 83 yaşındaki Zekai Gece 11 Mayıs’ta Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Hastanesi’nden taburcu edilmişti.

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Son Güncelleme: 17.05.2020 21:08
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