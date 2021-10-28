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Kktc’de 77'si yerel, 99 pozitif vakaya rastlandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 12 bin 949 test yapıldığını, 77'si yerel 99 pozitif vakaya rastlandığını ve 61 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

28 Ekim 2021 Perşembe 19:00
Kktc’de 77'si yerel, 99 pozitif vakaya rastlandı

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, 1 kişi yurt dışından gelen, 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslısı, 77 kişi ise yerel vaka.

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Yerel vakaların 22’si Lefkoşa, 20’si Girne, 23’ü Gazimağusa, 11’i İskele, 1’i Lefke bölgesinden.

28 Ekim 2021 Covid-19 genel durumu şöyle: 
“Bugün yapılan test sayısı 12949. Bugün saptanan pozitif vaka sayısı 99. Ülke dışından gelen vaka sayısı 1. Karantinada pozitifleşen temaslı vaka sayısı 21. Yerel vaka sayısı 77. İyileşip bugün taburcu edilen hasta sayısı 61. Yapılan toplam test sayısı 3.468.929. Toplam vaka sayısı 22.173. İyileşip toplam taburcu edilen vaka sayısı 20.853. Tedavisi devam eden vaka sayısı 1235. Pandemi merkezindeki hasta sayısı 42. Merkezi karantinadaki vaka sayısı 1186. Toplam kaybedilen hasta sayısı 87. Yoğun bakımda yatan hasta sayısı 7. Ülke genelinde bugün yapılan aşı miktarı 1340. Son 24 saat içerisinde takılan bileklik sayısı 420. Son 24 saat içerisinde takibi sonlandırılan bileklik sayısı 456. Takip edilen toplam bileklik sayısı 5927. Takibi sonlandırılan toplam bileklik sayısı 73.954”

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Son Güncelleme: 28.10.2021 19:13
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