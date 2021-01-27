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KKTC’de 42’si yerel 52 yeni vaka…

27 Ocak 2021 Çarşamba 19:12
KKTC’de 42’si yerel 52 yeni vaka…
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Bakan Pilli: "Toplam 3500  test yapıldı, 42'si yerel 52  pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi yoğun bakıma alındı"

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3500  olduğunu, 42'si yerel 52 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 14 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, vakalardan 7 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 42 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 18 kişinin Lefkoşa, 25  kişinin Girne, 5  kişinin Mağusa, 1 kişinin Lefke Bölgesi'nden olduğunu belirtti. 

27 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3500

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 52  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:  3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 7

Yerel Vaka Sayısı: 42   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 14  

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 392.084  

Toplam Vaka Sayısı: 2164

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1826

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 321  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 93 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 220

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 8

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