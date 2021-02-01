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KKTC’de 36 saatte 4 organ nakli gerçekleşti

Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde, 36 saat içerisinde ardışık olarak üç böbrek ve bir kalp nakli operasyonu başarı ile yapıldı. 4 nakil operasyonunda da 22 Ocak günü beyin ölümleri gerçekleşen Kenan Kurtdemir ile Mert Fıstıkçı’nın organları kullanıldı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 15:45
KKTC’de 36 saatte 4 organ nakli gerçekleşti
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KKTC’de 2015’den bugüne 48 böbrek, 3 de kalp nakli yapıldı.
Son olarak, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin yoğun bakım ünitesinde tedavi görürken beyin ölümü gerçekleşen Kenan Kurtdemir ile Mert Fıstıkçı’nın organları 4 hastayı hayata bağladı.
23 yaşındaki Kenan Kurtdemir, 17 Ocak tarihinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanmış, 37 yaşındaki Mert Fıstıkçı ise geçirdiği ani rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmış ve  22 Ocak’ta beyin ölümleri gerçekleşmişti. Hayatını kaybeden iki gencin organları, ailelerinin bağışçı olmasıyla, 3 böbrek ve 1 kalp hastasına nakledildi.

 “HASTALARIN DURUMU İYİ, TEDAVİLERİ SÜRÜYOR”
36 saat içerisinde ardışık olarak, 65 ve 49 yaşlarında iki kadın ile 43 yaşında bir erkek hastaya böbrek ve 56 yaşında bir erkek hastaya kalp nakli operasyonlarını başarıyla tamamlayan Dr Burhan Nalbantoğlu devlet Hastanesi doktorlarından oluşan ekip, organ nakli yapılan hastaların durumunun iyi olduğunu ve tedavilerinin sürdüğünü belirtti.
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü’nde, organ nakilleriyle ilgili TAK muhabirine açıklamalarda bulunan İç Hastalıkları ve Nefroloji, Üroloji, Kalp ve Damar Cerrahisi ile Anestezi ve Reanimasyon uzmanları, vatandaşları organ bağışı yaparak diğer hastalara umut olmaya çağırdı.

DOÇ. DR. DURİYE DEREN OYGAR: “ÜSTÜN BİR PERFORMANS SERGİLENDİ”
Her beyin ölümünde organ nakli koordinatörünün aile ile görüşme talep ettiğini ve bağışçı olmalarını istediğini anlatan Nefroloji Uzmanı Doç. Dr. Duriye Deren Oygar, Kenan Kurtdemir ve Mert Fıstıkçı’nın ailelerine duyarlılık gösterip bağışta bulunarak dört kişiyi hayata bağladıkları için teşekkür etti.
Oygar, “36 saat boyunca hiç dinlenmeden 3 böbrek nakli operasyonu gerçekleştiren Üroloji ekibi üstün bir performans sergiledi” diyerek, nakil işlemi yapılan hastaların serviste yatılı tedavilerinin sürdüğünü belirtti.
KKTC’de İnsan Hücre, Doku ve Organ Nakli ile İlgili Kuralları Düzenleyen Yasa’nın 2014’te çıktığını ve tüzüklerinin ise 2015 yılının haziran ayında hazırlandığını anlatan Oygar, “İlk canlı nakil Temmuz 2015’te, ilk kadavra nakli de 2016’da yapıldı” dedi.

DR. AHMET BİNDAYI: “ZAMANLA YARIŞARAK, BAŞARILI BİR ŞEKİLDE NAKİL OPERASYONLARINI GERÇEKLEŞTİRDİK”
Üroloji Uzmanı Dr. Ahmet Bindayı, nakil işlemlerinin kadavra nakli, yani beyin ölümü gerçekleşen kişilerden veya canlıdan nakil şeklinde olabileceğini anlattı.

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Geçtiğimiz hafta sonu gerçekleşen nakil işlemlerinin kadavra nakli olduğunu hatırlatan Bindayı, şu ana kadar gerçekleşen 48 böbrek naklinden 29’unun beyin ölümü gerçekleşen kişilerden, 19’unun ise canlı vericilerden gerçekleştirildiği bilgisini verdi.
Bindayı sözlerine şöyle devam etti:
“Böbrek nakli konusunda geçen hafta bir ilk yaşandı. 36 saat gibi kısa bir sürede, iki tane beyin ölümü vakasından, böbrekleri ve kalbi hastalara naklettik. Pandemi nedeniyle hazırlık safhası biraz daha yavaş ilerlemesine rağmen, zamanla yarışarak başarılı bir şekilde nakil operasyonlarını gerçekleştirdik.”

DR. SİMGE BARDAK: “HASTALAR İYİ, DİYALİZ İHTİYAÇLARI ORTADAN KALKTI”
Nefroloji Uzmanı Dr. Simge Bardak ise, böbrek nakli gerçekleşen 3 hastanın sağlık durumları hakkında bilgi verdi. 
Bardak, “Hepsinin genel durumu iyi. Diyaliz ihtiyaçları ortadan kalktı” dedi.

BÖBREK NAKLİ GERÇEKLEŞEN AFET GÜNEY: “ÜZGÜNÜM… YAPTIKLARI İYİLİK İÇİN TEŞEKKÜR EDİYORUM”
Beyin ölümü gerçekleşen gençlerden birinden böbrek nakli yapılan Afet Güney, TAK muhabirine konuşarak, ameliyattan sonra kendini iyi hissettiğini belirtti. 
Güney, “Hayatını kaybeden gençler ve aileleri için çok üzgünüm… Ailelerine yaptıkları bu iyilik için çok teşekkür ediyorum. Umarım bundan sonra da organ bağışları devam eder.” dedi. 

 

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Son Güncelleme: 01.02.2021 16:54
Anahtar Kelimeler:
KKTC Organ Nakli
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