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KKTC’de 34’ü yerel 38 yeni vaka…

 1 Kişi Yoğun Bakıma Alındı

26 Ocak 2021 Salı 19:45
KKTC’de 34’ü yerel 38 yeni vaka…
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VAKALARDAN 9’U LEFKOŞA, 14’Ü GİRNE, 14’Ü GAZİMAĞUSA’DAN

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 3 bin 665 olduğunu, 34’ü yerel 38 pozitif vakaya rastlandığını, 1 kişinin yoğun bakıma alındığını, 19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli yaptığı açıklamada, 1 kişinin hava yolu ile ülkeye geldiğini, vakalardan 3 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 34  kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 14 kişinin Girne, 14 kişinin Gazimağusa bölgesinden olduğunu belirtti. 

26 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 3665

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 38 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı:    1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 3

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Yerel Vaka Sayısı: 34  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 19 

Bugün Kaybedilen Hasta:  yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 388.584 

Toplam Vaka Sayısı: 2109

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1812 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 282

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 89

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 188 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 14

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6

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Son Güncelleme: 26.01.2021 20:50
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsALİ PİLLİSağlık Bakanı
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