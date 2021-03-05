KKTC’de 32’si yerel 39 yeni vaka

ÜLKEDEKİ 36 VAKADAN 29’U LEFKOŞA’DAN

KKTC’de son 24 saatte toplam 5730 test yapıldı, 32'si yerel 39 pozitif vakaya rastlandı, 35 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada 3 kişi hava yolu ile ülkeye geldiği, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları kaydedildi.

ÜLKEDEKİ 36 VAKADAN 29’U LEFKOŞA’DAN

Vakalardan 29’unun Lefkoşa, 3’ünün Girne, 2’sinin Gazimağusa, 1’inin İskele, 1’inin Lefke Bölgesinden olduğu bildirildi.

Vakaların bölgelere göre detaylı dağılımı ise şöyle:

Lefkoşa

Ortaköy- 3 / Yenikent - 1/ Gönyeli -1 / K.kaymaklı-3 / Haspolat-21

Girne

Boğazköy - 1 / Alsancak- 2

Gazimağusa

Vadili -2

İskele-1

Lefke

Gaziveren -1