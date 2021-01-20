KKTC’de 27 vaka daha…

1633 TEST SONUCU BULUNAN 27 VAKA’NIN 17’Sİ YEREL, 1’İ YURTDIŞI, 9’U TEMASLI

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte 1633 test yapıldığını ve 17’si yerel 27 pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.

Pilli yaptığı açıklamada, 1 kişinin daha yoğun bakımda tedavi görmeye başladığını, 20 kişinin ise taburcu edildiğini açıkladı.

Pilli, son 24 saatte tespit edilen 27 vakadan 1 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 9 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 17 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

VAKALARDAN 22’Sİ GİRNE’DEN…

Vakaların bölgeleri ile ilgili de bilgi veren Pilli, vakalardan 2 kişinin Lefkoşa, 22 kişinin Girne, 2 kişinin Mağusa Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

20 Ocak 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1633

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 1

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 9



İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 20

Bugün Kaybedilen Hasta: yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 373. 605

Toplam Vaka Sayısı: 1971

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1713

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 247

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 58

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 185

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 11

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4

