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KKTC'de 22'si yerel 27 yeni vaka

"Toplam 6001 test yapıldı, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlandı, 40 kişi taburcu edildi" 

29 Mayıs 2021 Cumartesi 18:41
KKTC'de 22'si yerel 27 yeni vaka
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 6001 olup, 22'si yerel 27 pozitif vakaya rastlanmış 40 kişi taburcu edilmiştir. 

5 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 22 kişi ise yerel vakadır. 

9 kişi Lefkoşa, 9 kişi Girne, 4 kişi Gazimağusa Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Marmara-1/ Kızılbaş-1/ K.Kaymaklı-2 / Değirmenlik-1/ Gönyeli-3 / Surlariçi-1 

Girne 

Girne Merkez- 8 / Dikmen-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2 / Çanakkale-2 

29 Mayıs 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 6001   

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 27  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

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Yerel Vaka Sayısı: 22 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 40  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 1.204. 878 

Toplam Vaka Sayısı: 7204  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 6905 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 266 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 22 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 230   

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 12 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 33 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 416 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 60 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 2177 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 6354

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Son Güncelleme: 29.05.2021 19:18
Anahtar Kelimeler:
KoronaCovid19Pandemi
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