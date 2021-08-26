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KKTC’de 16 bin 931 testle 178 pozitif vaka…

KKTC’de son 24 saatte yapılan 16 bin 931 test sonucu, 144'ü yerel 178 pozitif covid -19 vakasına rastlandı, 219 kişi taburcu edildi.

26 Ağustos 2021 Perşembe 19:15
KKTC’de 16 bin 931 testle 178 pozitif vaka…

KKTC’de son 24 saatte yapılan 16 bin 931 test sonucu, 144'ü yerel 178 pozitif covid -19 vakasına rastlandı, 219 kişi taburcu edildi.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 3 kişinin yurt dışından hava yolu ile ülkeye geldiği,  31 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları ve bu süre içinde gözetim altında bulundukları,  144 kişinin ise yerel vaka olduğu belirtildi.

Vakalardan  72 kişinin Lefkoşa, 29 kişinin Girne, 29 kişinin Gazimağusa, 2 kişinin İskele, 3 kişinin Güzelyurt, 9 kişinin ise  Lefke bölgesinden olduğu ifade edilen açıklamada, bundan böyle günlük olarak açıklanan Covid-19 genel durumunda ilçelere göre toplam sayıların verilmeye devam edileceği, bölgelere göre dağılımın ise haftalık raporlar olarak açıklanacağı bilgisi de paylaşıldı.

GENEL DURUM

26 Ağustos 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

“Bugün Yapılan Test Sayısı: 16.931    

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 178  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 31

Yerel Vaka Sayısı: 144

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 219 

Bugün Kaybedilen Hasta: 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .374.574

Toplam Vaka Sayısı: 15.675

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İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 13.406

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 2216

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 108

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 1910  

Tetkikleri Devam Eden Vaka Sayısı: 179  

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 52   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 19       

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 5023  

GÜVENDE KAL UYGULAMASINA BAĞLI GÜNCEL RAKAMLAR

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 425

Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 515 

GÜVENDE KAL GENEL TABLO

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3408

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 40.407 “

(ÖK)

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Son Güncelleme: 26.08.2021 19:30
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