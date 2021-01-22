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KKTC’de 11’i yerel 14 yeni vaka, 1 yeni can kaybı

Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2037  olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini,  19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

22 Ocak 2021 Cuma 20:00
KKTC’de 11’i yerel 14 yeni vaka, 1 yeni can kaybı
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Sağlık Bakanı Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 2037  olduğunu, 11'i yerel 14 pozitif vakaya rastlandığını , 1 kişinin hayatını kaybettiğini,  19 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, 3  kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduğunu ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 11 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

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Bakan Pilli, vakalardan 9 kişinin Lefkoşa, 4 kişinin Girne, 1 kişinin Güzelyurt Bölgesi'nden olduğunu belirtti.

Son can kaybı ile birlikte koronavirüs kaynaklı toplam ölümlerin sayısı 12’ye, toplam vaka sayısı ise 1997’ye yükseldi.

Halen 51’i pandemic merkezinde, 177’si pandemi otellerinde, 4’ü ise yoğun bakımda olmak üzere 232 kişinin tedavisi ise sürüyor.

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Son Güncelleme: 22.01.2021 21:03
Anahtar Kelimeler:
KoronavirüsALİ PİLLİSağlık BakanıSağlık Bakanı Ali Pilli
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