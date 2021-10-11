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KKTC’de 1 haftada 72 trafik kazası meydana geldi: 24 kişi yaralandı

KKTC’de 1 haftada 72 trafik kazası meydana gelirken, 24 kişi yaralandı. 

11 Ekim 2021 Pazartesi 14:30
KKTC’de 1 haftada 72 trafik kazası meydana geldi: 24 kişi yaralandı

Polis Basın Bülteni’ne göre, 4-10 Ekim tarihlerini kapsayan dönem içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri süratli araç kullanmak, dikkatsiz sürüş yapmak, kavşakta durmamak, yakın takip ve diğer etkenler olarak sıralandı. 
Kazalarda toplam hasar miktarı 934 bin 400 TL olurken, Lefkoşa’da 34, Gazimağusa’da 13, Girne’de 16, Güzelyurt’ta 4, İskele’de 5 trafik kazası meydana geldi.  
Polis tarafından aynı dönem içerisinde ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde ise, toplam 8 bin 856 araç sürücüsü kontrol edildi ve suç işlediği tespit edilen bin 221 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

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Suçların dağılımı şöyle: 
“Sürat(247), Tehlikeli Sürüş (12), Dikkatsiz Sürüş (36), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak (1), S/Ehliyetsiz Araç Kullanmak (132), Alkollü Araç Kullanmak (41), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 123 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 98 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 168 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 4 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 51 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 46 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak ( 10 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 4 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosikklet Kullanmak ( 4 ), Takside Taksimetre Bulundurmamak veya Yolcu Taşıdığı Sırada Taksimetreyi Çalıştırmamak veya hileli çalıştırmak ( 5 ) ve 236 diğer trafik suçlarından rapor edildi. 
 

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Son Güncelleme: 11.10.2021 14:36
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