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Kktc Ve Türkiye Arasında “genel Sağlık Sigortası Mutabakatı” İmzalandı

Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı arasında “Genel Sağlık Sigortası” alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Kktc Ve Türkiye Arasında “genel Sağlık Sigortası Mutabakatı” İmzalandı

Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı arasında “Genel Sağlık Sigortası” alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

10 Aralık 2019 Salı 09:23
Kktc Ve Türkiye Arasında “genel Sağlık Sigortası Mutabakatı” İmzalandı

Lefkoşa, 10 Aralık 19 : Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler  Bakanlığı arasında “Genel Sağlık Sigortası” alanında işbirliğine ilişkin mutabakat zaptı imzalandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan verilen bilgiye göre, protokole, KKTC adına Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Türkiye Cumhuriyeti adına da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk imza koydu.

Mutabakat kapsamında, iki ülke arasında karşılıklı fayda temelinde sosyal ve ekonomik kalkınma ile refahta bireylere sağlanan genel sağlık sigortası uygulamalarının geliştirilmesi ve güçlendirilmesi hedefleniyor.

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İmzalanan mutabakat ile iki ülke, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde uygulanacak Genel Sağlık Sigortası Yasa Tasarısı ile tüzüklerinin hazırlanması, Genel Sağlık Sigortası uygulamasının ve diğer altyapı olanaklarının geliştirilmesi, Genel Sağlık Sigortası sisteminin sürdürülebilirliğinin ve etkinliğinin sağlanması ve bu konudaki bilgi, tecrübe ile iyi uygulama örneklerinin paylaşılması  hususlarında işbirliği yapacak.

İşbirliği çerçevesinde Genel Sağlık Sigortası sisteminin örgütlenmesi ve yönetimi, uygulamaları, sistemin aktüeryal sürdürülebilirliğinin sağlanması, Sağlık Sigortası ve finansmanına yönelik politikaların geliştirilmesi, Genel Sağlık Sigortası Yasası ve Tüzüklerinin düzenlenmesi, Genel Sağlık Sigortası kapsamında sağlanan yardımlar, faydalanma koşulları, geri ödeme sistemi ve diğer bilişim sistemleri, Sağlık Hizmeti Sunucuları ve bunlar ile yapılan sözleşme ve protokollerin taslak hazırlıkları ile Sağlık Hizmet Sunucularının denetim uygulamaları konuları ele alınacak.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı işbirliği mutabakat zaptı hükümlerinin uygulanması ve uygulamanın izlenmesi için bir “Ortak Çalışma Komisyonu” oluşturacak ve en kısa sürede yasa tasarısı ile sistemlerin geliştirilmesine yönelik 3 yıllık eylem planı hazırlayarak çalışmalara başlayacak.

(EMR/HA)    FOTOĞRAFLI

 

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