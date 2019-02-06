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Kktc Ülkü Ocakları’ndan Din İşleri Başkanı Atalay’a Bayrak Konusunda Tepki

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): KKTC Ülkü Ocakları, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı, yayınlanan, arka planda KKTC ve Türkiye bayraklarının bulunmadığı bir fotoğrafından dolayı eleştirdi.

Kktc Ülkü Ocakları’ndan Din İşleri Başkanı Atalay’a Bayrak Konusunda Tepki

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): KKTC Ülkü Ocakları, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı, yayınlanan, arka planda KKTC ve Türkiye bayraklarının bulunmadığı bir fotoğrafından dolayı eleştirdi.

06 Şubat 2019 Çarşamba 08:45
Kktc Ülkü Ocakları’ndan Din İşleri Başkanı Atalay’a Bayrak Konusunda Tepki

Lefkoşa, 6 Şubat 19 (.): KKTC Ülkü Ocakları, Din İşleri Başkanı Talip Atalay’ı, yayınlanan, arka planda KKTC ve Türkiye bayraklarının bulunmadığı bir fotoğrafından dolayı eleştirdi.
KKTC Ülkü Ocakları Genel Başkanı Fatih Arıcı, Atalay’ın makamında bir konuğuyla birlikte olduğu sırada çekilen ve arka planda KKTC ile Türkiye bayraklarının bulunmadığı bir fotoğrafıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
Talip Atalay’ı, yaptığı görüşmelerdeki kişilere göre odasında KKTC ve TC bayraklarını bulundurmamakla eleştiren Arıcı, Atalay’ı “oturduğu makama ve görevlisi olduğu devletin itibar ve haysiyetine ihanet” etmekle suçladı.
(ID/FEZ)
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