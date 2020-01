Kktc Türk Kızılay Derneği Öncülüğündeki Yardım Kampanyaları Sürüyor

CUMA GÜNÜNE KADAR EŞYA KAMPANYASI YAPILABİLECEK

MADDİ KATKI YAPMAK İSTEYENLERE SÜRE SINIRI YOK

Lefkoşa, 29 Ocak 20 : Elazığ’daki depremzedelere yardım amacıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Türk Kızılay Derneği öncülüğünde yurt genelinde düzenlenen kampanyalar sürüyor.

Cuma gününe kadar devam edecek yardım kampanyalarında toplanacak malzemeler noter huzurunda 31 Ocak Cuma günü saat 15.30’da KKTC Türk Kızılay Derneği’ne teslim edilecek.

Yardım malzemelerinin koordinasyonunu yapan Halil Şiranlı, Hamitköy’de malzemelerin toplandığı ambarda yapılan basın toplantısındaki konuşmasında, Yeşilırmak’tan Dipkarpaz’a kadar onlarca gönüllü insanın katkısıyla yardım toplandığını kaydetti.

Şiranlı, Hataylılar Derneği, Vatanseverler Derneği, Gaziantepliler Derneği, Malatyalılar Derneği, Adıyamanlılar Derneği, Doğayı ve Canlıyı Koruma Derneği, Kahraman Maraşlılar Derneği, Erzurumlular Derneği, Kars Büyük Oluklular Kültür ve Dayanışma Derneği, Karslılar Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği, Dostlar Dayanışma ve Kaynaşma Derneği, Hataylılar Kültür ve Dayanışma Derneği, Karadeniz Kültür ve Dayanışma Derneği, Oğuz Boyları Kültür ve Dayanışma Derneği ve Alevi Kültür Merkezi’ne de teşekkür etti.

KKTC Türk Kızılay Derneği Başkanı Esat Altay, Anavatan’da yaşanan depremden duydukları üzüntüyü dile getirerek, KKTC olarak dayanışma içerisinde hareket ettiklerini söyledi. Altay, özellikle maddi katkıya ihtiyaç olunmasından dolayı yardım etmek isteyen vatandaşların belirtilen hesap numaralarına istenilen miktarda veya 4142’ye SMS atarak 10 TL tutarında yardımda bulunabileceklerini kaydetti. Altay ayrıca yardımda bulunan vatandaşlara da teşekkür etti.

HESAP NUMARALARI

Basın toplantısında, katkıda bulunmak isteyen vatandaşların para yatırabileceği hesap numaraları da yinelendi.

Şu hesaplara yardımlar yatırılabilecek:

“Ziraat Bankası: KKTC Türk Kılayı Derneği ( Elazığ Deprem Bağış Hesabı), Lefkoşa: Hesap no: 87678591; İban/uban no: TR 6400 0100 0860 8767 8591 5008; Türkiye İş Bankası, KKTC Türk Kızılayı Derneği: Lefkoşa: Hesap No:6818-0178622 İban/uban no: TR28 0006 4000 0016 8180 1786 22; Creditwest Bank Ltd, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Merkez: Hesap no:100088368 İban/uban no: CT 96136094150000000100088368; Limasol Türk Kooperatif Bankası Ltd. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği, Merkez Hesap no: 10-304-0002023784İban/uban no: CT51123029100103040002023784”.

(HUR/FEZ)

Haber: Hurşide Baybora Fotoğraf: Süleyman Önal