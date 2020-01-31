Kktc Tüketiciler Derneği Salgın Hastalık Gerekçesiyle, Hükümetin, Güney’e Geçişleri “geçici Bir Süre” Durdurmasını İstedi

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, salgın hastalık gerekçesiyle, hükümetin Güney’e geçişleri “geçici bir süre de olsa” durdurmasını istedi.

Işık, Güney’de “Domuz Gribi” olduğu belirtilen vakaların aslında “Korona virüsü” olduğunu savunarak, “Uluslararası ulaşıma açık ve pek çok Çinli ve Uzak Doğulu’nun bulunduğu Güney Kıbrıs’ta ‘Korona virüsü’ olasılığının yüksek olmasını dikkate almaları için derneğimiz tüketicileri uyarmakta ve Güney Kıbrıs’a gitmemeleri için çağrı yapmaktadır” dedi.



Işık, “Derneğimiz Dünya ve AB’de olağanüstü durum uygulanırken bu önlemleri almayan Sağlık Bakanlığı ve hükümeti uyarmaktadır” ifadelerini kullandı.(HÖ)