banner313
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
119140
ALTIN
305.319
DOLAR
5.9765
STERLİN
7.8909
EURO
6.6232
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
Tufan Erhürman'ın Ayak Sesi
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis Soruşturması !
İşte Yetkisizliğin Belgeleri, İşte Polis...
DP’nin oyları nereye gidecek!
DP’nin oyları nereye gidecek!
Açıklama var ceza yok!
Açıklama var ceza yok!
Flaş Haber
Kalbine yenildi
Kapat

Kktc Tüketiciler Derneği Salgın Hastalık Gerekçesiyle, Hükümetin, Güney’e Geçişleri “geçici Bir Süre” Durdurmasını İstedi

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, salgın hastalık gerekçesiyle, hükümetin Güney’e geçişleri “geçici bir süre de olsa” durdurmasını istedi.

Kktc Tüketiciler Derneği Salgın Hastalık Gerekçesiyle, Hükümetin, Güney’e Geçişleri “geçici Bir Süre” Durdurmasını İstedi

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, salgın hastalık gerekçesiyle, hükümetin Güney’e geçişleri “geçici bir süre de olsa” durdurmasını istedi.

31 Ocak 2020 Cuma 16:52
Kktc Tüketiciler Derneği Salgın Hastalık Gerekçesiyle, Hükümetin, Güney’e Geçişleri “geçici Bir Süre” Durdurmasını İstedi

Lefkoşa, 31 Ocak 20 (.): KKTC Tüketiciler Derneği Başkanı Hasan Yılmaz Işık, salgın hastalık gerekçesiyle, hükümetin Güney’e geçişleri “geçici bir süre de olsa” durdurmasını istedi.
Işık, Güney’de “Domuz Gribi” olduğu belirtilen vakaların aslında “Korona virüsü” olduğunu savunarak, “Uluslararası ulaşıma açık ve pek çok Çinli ve Uzak Doğulu’nun bulunduğu Güney Kıbrıs’ta ‘Korona virüsü’ olasılığının yüksek olmasını dikkate almaları için derneğimiz tüketicileri uyarmakta ve Güney Kıbrıs’a gitmemeleri için çağrı yapmaktadır” dedi.

banner317
Işık, “Derneğimiz Dünya ve AB’de olağanüstü durum uygulanırken bu önlemleri almayan Sağlık Bakanlığı ve hükümeti uyarmaktadır” ifadelerini kullandı.
(HÖ)
 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Odun fiyatlarında indirime gidildi
Odun fiyatlarında indirime gidildi
Kişmir: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”
Kişmir: “Basın kuruluşlarını ve gazetecileri hedef alan seviyesiz yayınlara halk da ses vermeli”
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu toplandı
Yurtdışı Kıbrıslı Türkler Koordinasyon Kurulu toplandı
Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL destek içeren kararnameyi imzaladı
Erdoğan KKTC’ye 170 milyon TL destek içeren kararnameyi imzaladı
Arazi beyan süresi 14 Şubat’a kadar son kez uzatıldı
Arazi beyan süresi 14 Şubat’a kadar son kez uzatıldı
Koronavirüsle ilgili halkı bilgilendirici afişler hazırlandı
Koronavirüsle ilgili halkı bilgilendirici afişler hazırlandı
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Fotoğrafçı Buket Özatay’ın Telif Haklarının İhlal Edildiğine Hükmetti
Lefkoşa Rum Kaza Mahkemesi, Fotoğrafçı Buket Özatay’ın Telif Haklarının İhlal Edildiğine Hükmetti
Avrupa Parlamentosu’nda Sandalye Dağılımı Brexıt’le Değişti
Avrupa Parlamentosu’nda Sandalye Dağılımı Brexıt’le Değişti
Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nun Ek Binaları Törenle Açıldı
Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nun Ek Binaları Törenle Açıldı
Cumhurbaşkanı Akıncı, mal varlığını açıkladı
Cumhurbaşkanı Akıncı, mal varlığını açıkladı

banner253

banner211

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner303

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim