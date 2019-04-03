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Kktc’nin İlk Başbakanı, Devlet Adamı Çağatay 30’uncu Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

AKINCI: “SABIR, HOŞGÖRÜ, EMPATİ, HALK SEVGİSİ, SOSYAL ADALET DUYGUSUNUN GÜÇLÜ OLMASI ONUN EN BARİZ NİTELİKLERİYDİ”

Kktc’nin İlk Başbakanı, Devlet Adamı Çağatay 30’uncu Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

AKINCI: “SABIR, HOŞGÖRÜ, EMPATİ, HALK SEVGİSİ, SOSYAL ADALET DUYGUSUNUN GÜÇLÜ OLMASI ONUN EN BARİZ NİTELİKLERİYDİ”

03 Nisan 2019 Çarşamba 10:52
Kktc’nin İlk Başbakanı, Devlet Adamı Çağatay 30’uncu Ölüm Yıldönümünde Kabri Başında Anıldı

AKINCI: “SABIR, HOŞGÖRÜ, EMPATİ, HALK SEVGİSİ, SOSYAL ADALET DUYGUSUNUN GÜÇLÜ OLMASI ONUN EN BARİZ NİTELİKLERİYDİ”

GÜRÇAĞ: “YAŞAMI BOYUNCA DEĞER VERDİĞİ HALKI ONU UNUTMADI. UNUTMAYACAK. UNUTTURMAYACAK”

 Karaoğlanoğlu, 3 Nisan 19 : KKTC’nin ilk başbakanı olan merhum devlet adamı Mustafa Çağatay, 30’uncu ölüm yıldönümünde kabri başında anıldı.

Anma töreninde yapılan konuşmalarda Çağatay’ın KKTC’nin siyasi tarihinde bıraktığı ize, adalete ve Kıbrıs Türk halkına bağlılığına işaret edilirken, merhum başbakanın sabırlı ve hoşgörülü kişilik yapısına dikkat çekildi.

Karaoğlanoğlu Mezarlığı’nda bu sabah düzenlenen anma törenine, Çağatay ailesinin yanı sıra devlet ve hükümet yetkilileri de katıldı.

Törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Tufan Erhürman, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, Ana Muhalefet Partisi UBP Genel Başkanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, İçişleri Bakanı Ayşegül Baybars, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, yeni ve eski dönem milletvekilleri, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Girne Kaymakamı Sinan Güneş, Polis Genel Müdürü Süleyman Manavoğlu ve bürokratlar da yer aldı.

Protokol sırasına göre çelenkler anıta sunuldu, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okundu ve konuşmalara geçildi. Törende, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Çağatay ailesi adına eski bakanlardan Erdinç Gürçağ konuşma yaptı.

AKINCI: “BAZI ÖLÜMLER ARADAN YILLAR DA GEÇSE UNUTULMAZ. SAYIN ÇAĞATAY’IN KAYBEDİLİŞİ DE BÖYLE”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, hayatın olduğu yerde ölümün de olacağını, bunun kaçınılmaz olduğunu söyleyerek, “Bazı ölümler aradan yıllar da geçse unutulmaz. Acısı kolay kolay dinmez. Sayın Çağatay’ın kaybedilişi de böyle…” dedi.

Mustafa Çağatay’ın “trafik terörü” nedeniyle erken yaşta hayatını kaybetmesinin toplumun yüreğinde acı olduğunu kaydeden Akıncı, “Üzerinden 30 yıl geçti ama ben hala bu olayı duyduğum anı anımsarım… Sayın Çağatay’ın gidişine ve gidiş şeklinde çok üzüldük. Bunu bir türlü hazmedemedik” şeklinde konuştu.

“LİMASOL’UN ÇOCUKLARIYIZ”

Akıncı, “Mustafa Çağatay yaşça bizden büyüktü, ağabeyimiz konumundaydı ama biz Limasol’un çocuklarıyız. Aynı mahallenin insanlarıyız.  Bunun da getirdiği ayrı bir sevgi ve saygı var” dedi.

Çağatay’ın eşi Tuncay Çağatay’ın öğrencisi olduğunu da söyleyen Akıncı,  her zaman bununla gurur duyduğunu söyledi.

Mustafa Çağatay’ın Ulusal Birlik Partisi’nde, kendisinin de Toplumcu Kurtuluş Partisi’nde olduğunu söyleyen Akıncı, farklı siyasal yapılanmalarda olan bazı insanlarla birçok ortak değer yargısına sahip olunabileceğini kaydetti; Çağatay ile diyalog ve ilişkisinde de bunu yüreğinde hissettiğini dile getirdi.

“BU KADAR SABIR OLUR MU SAYIN ÇAĞATAY” ELEŞTİRİSİ…

Cumhurbaşkanı Akıncı, “ ‘Çağatay’ denince akla eleştirecek yan bulamamak gelir… Kendisine yaptığımız en büyük eleştiri ‘Bu kadar sabır olur mu Sayın Çağatay’ şeklindeydi. Sabır, hoşgörü, empati, halk sevgisi, sosyal adalet duygusunun güçlü olması onun en bariz nitelikleriydi” şeklinde konuştu.

“TRAFİK CANAVARI HALA YOLLARDA KOL GEZİYOR”

Akıncı, trafik kazalarına da değindiği konuşmasında, Çağatay’ın ölümünden ders çıkarılması gerektiğini ifade etti, “Trafik canavarı hala yollarda kol geziyor. Bu konuda yapacak çok şeyimiz var. Eğitiminden, yollarımızın alt yapısına kadar, denetimlere kadar yapacak çok şeyimiz var” dedi.

GÜRÇAĞ: “KABİNESİNDE GÖREV YAPTIM… SAYIN ÇAĞATAY’IN HER ZAMAN YAKININDA OLDUM, ÇALIŞMALARINA TANIKLIK ETTİM”

Çağatay ailesi adına konuşma yapan Erdinç Gürçağ, Mustafa Çağatay’ın KKTC siyasi tarihinde iz bırakan, yüreği insan sevgisiyle dolu nezaket sahibi bir insan olduğunu kaydetti.

Gürçağ, Çağatay’ın sadece milletvekili, bakan, Başbakan olarak değil, bir hukuk insanı olarak hizmet verdiğini, halkla iç içe olduğunu söyledi.

Çağatay’ın kabinesinde bakan olarak görev aldığını da anımsatan Gürçağ, “Sayın Çağatay’ın her zaman yakınında oldum, çalışmalarına tanıklık ettim” dedi.

Aradan bunca yıl geçmiş olmasına rağmen Merhum başbakanın kabinedeki çalışma arkadaşlarına yaptığı konuşmanın hala kulaklarında olduğunu söyleyen Erdinç Gürçağ, Mustafa Çağatay’ın, halka hizmette zaman mevhumu olmayacağını vurguladığını dile getirdi.

Gürçağ, hakkın, hukukun ve adaletin Mustafa Çağatay’ın olmazsa olmazı olduğunu, bunu kabinedeki arkadaşlarına da söylediğini belirtti.

Erdinç Gürçağ, tüm görevleri sorumluluk bilinciyle üstelenen Çağatay’ın siyasi yaşamının üniversitelerde tez konusu olduğunu, İstanbul Üniversitesi’nde bu konuda bir çalışma yapılacağını, bundan da gurur duyduğunu söyledi.

“YAŞAMI BOYUNCA DEĞER VERDİĞİ HALKI ONU UNUTMADI”

Erdinç Gürçağ, milletvekili Erek Çağatay’ın babasının yolunda ve inançları doğrultusunda Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapmasının da gurur verici olduğunu dile getirdi.

Gürçağ, merhum başbakanın her zaman gönüllerde olduğunu, devlet katındaki icraatlarda da örnek alındığını söyleyerek, “Yaşamı boyunca değer verdiği halkı onu unutmadı. Unutmayacak. Unutturmayacak” dedi.

LİMASOL’DAN BİR ANI

Mustafa Çağatay ile ilgili bir anı da anlatan Gürçağ,  1974 Barış Harekatı devam ederken, Rumların silahsız Türk erkeklerini Limasol’a kapalı bir alana götürdüğünü, bu kişilerin arasında Mustafa Çağatay’ın da olduğunu söyledi.

Gürçağ, Türkiye’nin tepkisi, Birleşmiş Milletlerin de devreye girmesiyle bu kişilerin ekipler halinde serbest bırakıldığını, fırsat verilse de Çağatay’ın en son ekiple dışarıya çıktığını belirtti.

(RÇ/ÖK)  FOTOĞRAFLI

Haber: Rahme Çiftçioğlu - Fotoğraf: Erol Uysal

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