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Kktc\'nin Eski Cumhurbaşkanları, Vefatının 8\'inci Yılında Rauf Denktaş\'ı Anlattı

ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI DERVİŞ EROĞLU:

Kktc\'nin Eski Cumhurbaşkanları, Vefatının 8\'inci Yılında Rauf Denktaş\'ı Anlattı

ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI DERVİŞ EROĞLU:

12 Ocak 2020 Pazar 09:23
Kktc\'nin Eski Cumhurbaşkanları, Vefatının 8\'inci Yılında Rauf Denktaş\'ı Anlattı

ÜÇÜNCÜ CUMHURBAŞKANI DERVİŞ EROĞLU: "KENDİSİ (RAUF DENKTAŞ), İNANDIĞI DAVAYA VE TÜRKİYE'YE ÖLÜMÜNE BAĞLIYDI" 
"DENKTAŞ, PROTOKOLÜN DIŞINDA OLMAYI SEVERDİ. KENDİ ARABASIYLA KÖYLERİ GEZİP, FOTOĞRAFLAR ÇEKEN, NORMAL BİR VATANDAŞ GİBİ KAHVEDE OTURUP, KÖYLÜYLE SOHBET EDEN BİRİSİYDİ" 
İKİNCİ CUMHURBAŞKANI MEHMET ALİ TALAT: "BÜTÜN POLİTİK KAVGAMIZA RAĞMEN ARAMIZDA HİÇBİR ZAMAN CİDDİ BİR İNSANİ SORUN OLMADI. OLMA EĞİLİMİ OLDUĞUNDA BEN VEYA O BİR ŞEKİLDE ENGELLEDİK" 
"TEKNOLOJİYE DE MERAKLI BİRİSİYDİ. ONUN YAŞINDAKİ BİRÇOK İNSANIN AKILLI TELEFONUN NE OLDUĞUNU BİLMEDİĞİ ZAMANLARDA TABLET BİLGİSAYARDAN BİLGİSAYARA BİRÇOK TEKNOLOJİK ALETİ KULLANIRDI"
Lefkoşa, 12 Ocak 20 (.): Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Üçüncü Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, vefatının 8'inci yılında Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ı anlattı.
Kıbrıslı eski liderler Eroğlu ve Talat, Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden Denktaş ile siyaset alanında yaşadıklarını ve anılarını AA muhabirine anlattı.
Rauf Denktaş'ı lise çağlarındayken tanıdığını söyleyen Eroğlu, kendisinin o zaman da Kıbrıs Türkü'nün lideri pozisyonunda olduğunu hatırlattı.
Eroğlu, 1976'da Denktaş'ın kurduğu Ulusal Birlik Partisinden (UBP) siyasete katıldığını, Eğitim Kültür Gençlik ve Spor Bakanlığı görevine geldikten sonra Denktaş'ı çok daha yakından tanıma fırsatı bulduğunu belirterek "Kendisi (Denktaş) inandığı davaya ve Türkiye'ye ölümüne bağlıydı." dedi.
Denktaş'ın Kıbrıs Türk halkının kararlılığının bir devletle taçlandırılması gerektiğini peşinen tanıyan bir lider olduğunu vurgulayan Eroğlu, onun bu hedefinden hiç şaşmadığının altını çizdi.
Eroğlu, "Denktaş Bey, birçok kez müzakere masasından 'uzlaşmaz' şeklinde anılsa da orada zaman zaman uzlaşmasını da bilmiş ve Rumların uzlaşmazlığını dünyaya anlatmaya çalışmıştır. Rumların bir anlaşma istemediğine masaya oturduğu günden beri inanmış birisiydi." diye konuştu.
"DENKTAŞ, HAYATTAYKEN MÜCADELESİNİN SONUCUNU GÖRMÜŞ LİDERLERDENDİR"
Kendisinin de 5 sene müzakere masasında oturduğunu anımsatan Eroğlu, Rumların Kıbrıslı Türklerle anlaşmak istemediğini gördüğünü ifade etti.
Eroğlu, "Denktaş'ın inandığı davada sonuna kadar ısrar eden, bu davanın bugünlere gelmesi için mücadele eden ve bu uğurda evlatlarını kaybettiğini de göze alırsak, ailesinden üstün tuttuğu mücadelesini sonuna kadar sürdürmüştür. Denktaş, ölmeden önce KKTC'yi kurmuş ve bu devletin cumhurbaşkanlığını yapmıştır. Dolayısıyla hayattayken mücadelesinin sonucunu görmüş liderlerdendir." dedi.
Merhum lider Denktaş'ın çok kararlı ve mücadeleci olduğuna dikkati çeken Eroğlu, Denktaş'ın iyi bir lider olduğunu ve liderliğini de herkese kabul ettirdiğini söyledi.
Eroğlu, zaman zaman Denktaş ile iç politikada görüş ayrılıkları yaşadıklarını ancak ulusal davada hiçbir zaman ters düşmediklerini söyledi. 

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"PROTOKOLÜN DIŞINDA OLMAYI SEVERDİ"
Denktaş'ın her zaman halkın içinde olduğunu belirten Eroğlu, "Denktaş, protokolün dışında olmayı severdi. Kendi arabasıyla köyleri gezip, fotoğraflar çeken, normal bir vatandaş gibi kahvede oturup, köylüyle sohbet eden birisiydi." ifadelerini kullandı
Eroğlu, Denktaş'ın yolda durarak ansızın fotoğraf çektiğini ve fotoğraf çektirdiği kişilere en fazla 10 gün içinde fotoğrafları yolladığını söyledi. Eroğlu, "Denktaş tamamen halkın içerisinde olmuştur. Ulusal davada ölünceye kadar beraberdik." dedi.
Denktaş'ın vefatından önce hastaneye kaldırıldığını duyduğunda şoke olduğunu belirten Eroğlu, son nefesini verirken Denktaş'ın yanında olduğunu ve bunu hayatı boyunca unutamayacağını söyledi.
Eroğlu, "Denktaş yurt dışına BM Genel Sekreteri ile görüşmeye giderken biz gençlerle gidişinde onu uğurlar, gelişinde de karşılardık. Halkı karşısında gördüğünde bir mutluluğu vardı, o mutluluğunu hiç unutmuyorum." diye konuştu.
"DENKTAŞ, KIBRISLI TÜRKLERİN SİYASİ EŞİTLİĞİNİN TESCİLİNDE ÖNEMLİ ROLLER ÜSTLENMİŞTİR"

KKTC'nin İkinci Cumhurbaşkanı Talat da Rauf Denktaş'ın Kıbrıs Türk mücadele tarihinin en önemli figürlerinden biri olduğunu söyledi.
Denktaş'ın mücadelesine Dr. Fazıl Küçük ile başladığını, sonrasında ondan görevi devraldığını kaydeden Talat, Denktaş'ın Annan Planı gündeme gelinceye kadar Kıbrıs politikasını şekillendirdiğini vurguladı.
Talat, "Denktaş, Kıbrıs sorununu bir noktaya kadar getirmiş, Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin tescilinde önemli roller üstlenmiştir." dedi.
Denktaş ile birçok siyasi süreci birlikte yaşadıklarını söyleyen Talat, "Sadece onun halefi olarak değil, Cumhuriyetçi Türk Partisi liderliği dönemim de dahil, onunla yaptığımız iş birlikleri, tartışmalar ve yürüttüğümüz politik kavgaları da düşünecek olursak, son dönemini Denktaş'la birlikte yaşamış birisiyim. Dolayısıyla kendisini çok iyi tanırım." diye konuştu.
"POLİTİK KAVGAMIZA RAĞMEN ARAMIZDA HİÇBİR ZAMAN CİDDİ BİR İNSANİ SORUN OLMADI"
Talat, Denktaş'ın son derece iyi, saygı ve sevgiyle davranan bir kişilik olduğuna işaret ederek "Bütün politik kavgamıza rağmen aramızda hiçbir zaman ciddi bir insani sorun olmadı. Olma eğilimi olduğunda ben veya o bir şekilde engelledik." ifadesini kullandı.
Rauf Denktaş'ın espri anlayışının üst düzey olduğunu söyleyen Talat, fotoğrafa çok düşkün olduğunu ve zaman zaman vatandaşla çektiği fotoğrafları onlara göndererek büyük bir jest yaptığını hatırlattı.
Talat, şunları kaydetti:
"Birlikte çekildiğimiz fotoğrafları bana da yollardı. Teknolojiye de meraklı birisiydi. Onun yaşındaki birçok insanın akıllı telefonun ne olduğunu bilmediği zamanlarda tablet bilgisayardan bilgisayara birçok teknolojik aleti kullanırdı. Fotoğrafta da dijitale geçildiği dönemde hemen dijital kamera sahibi olduğunu hatırlıyorum. Dijital kamerayı önce ben almıştım, sonra o almıştı."
(AA/TUĞ/ŞEB)

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